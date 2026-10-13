Как да съживим кожата си след безсънна нощ

С тресът, системното недоспиване и нощните тревоги оказват бързо влияние не само върху тонуса, но и върху лицето ни. Сивкавият тен, подпухването, сухотата и тъмните кръгове под очите могат да станат видими само след една нощ без сън.

Въпреки това съществуват бързи и ефективни начини да върнем свежия вид на кожата си още в първите часове на деня. Дерматологът и козметолог Юлия Ярмолюк разкрива какви стъпки да предприемем след безсънна нощ и как да поддържаме кожата си през деня.

1. Започнете сутринта с хладък душ

След безсънна нощ хладният или контрастен душ помага за бързото събуждане и ободряване на целия организъм.

За лицето обаче експертът препоръчва измиване с вода със стайна температура, а не с прекалено студена, за да се избегне излишен шок за капилярите. След почистването нанесете тоник или овлажняващ продукт, съдържащ успокояващи и възстановяващи съставки като:

Азиатска центела

Хиалуронова киселина

Серамиди

2. Охладени пачове срещу подпухналост

Ако сутринта забележите изразени торбички или подпухналост около очите, използвайте пачове, предварително охладени в хладилника. Ниската температура затяга кръвоносните съдове и бързо прибира отоците.

Отличен избор за сутринта са и маските за лице според типа кожа. След липса на сън най-подходящи са дълбоко хидратиращите маски, както и формулите с витамин C (за блясък) или зелен чай (за успокояване и антиоксидантна защита).

3. Направете лек лимфен масаж

Още един сигурен начин за справяне с подпухналото лице е лекият масаж на лицето и шията. Движенията трябва да са гладки и насочени по посока на лимфния поток. Важно е да не натискате силно, особено в деликатната зона около очите.

4. Пийте достатъчно вода и ограничете кафето

След безсънна нощ следете стриктно хидратацията си и заложете на чиста вода. Дерматологът съветва да не се опитвате да компенсирате умората с енергийни напитки.

Кафе: Ограничете приема до 1–2 чаши за деня. Прекаляването с кофеин дехидратира кожата допълнително.

Ограничете приема до 1–2 чаши за деня. Прекаляването с кофеин дехидратира кожата допълнително. Алкохол: Абсолютно непрепоръчителен след недоспиване, тъй като задълбочава дехидратацията и отоците.

5. Намалете солта и пикантните храни

Ако сте склонни към задържане на течности, обърнете внимание на менюто си. Солените храни и лютите подправки провокират допълнително подпухване, затова е добре да ги избягвате в дни след безсънна нощ.

6. Не забравяйте за леката физическа активност

Въпреки умората, умереното движение ще направи чудеса за кръвообращението и тена ви. В зависимост от това как се чувствате, изберете пилатес, йога, стречинг, лек джогинг или кратка силова тренировка.

Движението подобрява микроциркулацията и стимулира освобождаването на хормоните на щастието - ендорфини, допамин и серотонин, които незабавно освежават вида на лицето.

Важно напомняне: Козметичните процедури и домашната грижа могат временно да подобрят външния вид, но нищо не може да замени пълноценния сън. Затова при първа възможност осигурете на тялото си необходимата почивка.