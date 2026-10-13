Казусът „Криста Пайк“: Може ли законът да спре втори опит за екзекуция?

Криста Пайк плаче, след като е осъдена на смърт на 30 март 1996 г. в Ноксвил, щат Тенеси

Е два седмица след като Криста Пайк оцеля при провалила се екзекуция, нейните адвокати се появиха в съдебна залата в Нашвил, за да предприемат първите стъпки в това, което вероятно ще бъде продължителна правна битка за предотвратяване на втори опит за умъртвяването ѝ.

Въпреки че губернаторът на Тенеси Бил Лий отложи екзекуциите, докато длъжностните лица провеждат независим преглед на опорочената ѝ смъртоносна инжекция, адвокатите на Пайк вече се подготвят за възможността щатските власти да продължат напред.

„Щатът не е дал никакви обещания, че г-жа Пайк няма да бъде подложена на бъдеща екзекуция“, каза адвокатът на Пайк, Люк Инън, в съда миналия сряда, докато екипът ѝ настояваше за запазване на доказателствата от провалилата се екзекуция, при която Пайк оцеля след две уж фатални дози пентобарбитал.

Дали Тенеси отново ще опита да екзекутира Пайк, която беше осъдена на смърт за убийството през 1995 г. на 19-годишната си съученичка Колийн Слемър, остава открит въпрос, който може да получи отговор чрез съдебно решение или с интервенция на губернатора.

Изслушването миналата седмица беше само началото на това, което може да се превърне в дълга борба между щатските власти и адвокатите на Пайк. Но безпрецедентните обстоятелства около случая на Пайк биха могли да помогнат на нейните адвокати да изградят силни правни аргументи за предотвратяване на втори опит, коментират експерти пред CNN, като например твърдението, че това би нарушило нейната конституционна защита срещу повторно наказание за едно и също престъпление и срещу жестоко и необичайно наказание.

„Криста Пайк е единствената, на която всъщност са инжектирани химикалите за смъртоносна инжекция. При всички останали неуспешни екзекуции процедурите бяха прекратени, след като затворническият персонал не успяваше да постави венозните източници“, каза Робърт Дънъм, директор на Проекта за политика относно смъртното наказание и хоноруван преподавател в Юридическия факултет „Бийзли“ към университета „Темпъл“.

Случаят с Пайк дори не е единствената провалена екзекуция в Тенеси в последно време: По-рано тази година щатът спря екзекуцията на Тони Карутърс, след като служителите срещнаха затруднения с осигуряването на венозен достъп.

При случая с Пайк длъжностните лица по подобен начин прекараха повече от час в опити да поставят венозен източник, използвайки най-малко седем игли. За разлика от Карутърс обаче, на Пайк действително бяха инжектирани медикаментите.

Пайк беше транспортирана в болница, където според нейните адвокати е останала в безсъзнание в продължение на дни. Въпреки че нейният правен екип обяви в събота, че тя е изписана от болницата и е върната в затвора, по-рано адвокатите ѝ предупредиха, че обхватът на уврежданията ѝ остава неизвестен.

„Срамно е за щата Тенеси, че след като опитаха да я убият, трябваше да я закарат в болница и да ѝ окажат животоспасяващи грижи. Всичко това е пълен хаос за Тенеси“, каза Корина Барет Лейн, професор в Юридическия факултет на Университета в Ричмънд и автор на книгата „Тайните на екзекутиращия щат: Неразказаната история за смъртоносната инжекция“.

Случаят повдига ключови конституционни въпроси

Ако властите решат да предприемат друг опит за екзекуция, главният прокурор на Тенеси ще трябва да поиска от Върховния съд на щата да определи нова дата. За да продължи процедурата, експертите отбелязват, че Пайк първо трябва да бъде обявена за дееспособна, за да бъде подложена на смъртно наказание, което изисква човекът да осъзнава и разбира причината за наказанието.

Адвокатите на Пайк предоставиха някои подробности за здравословното ѝ състояние, но пълният обхват на уврежданията ѝ и интензивността на възстановяването ѝ остават до голяма степен неясни.

„Криста се бори с дълбоката психологическа травма от това, че е оцеляла след провалена екзекуция, включително с ужаса, болката и несигурността от това да вярва, че умира“, написаха нейните адвокати в изявление в четвъртък. По онова време Пайк все още имаше проблеми с концентрацията и паметта, като нейният екип заяви, че може да са необходими месеци, за да се установи дали има трайни когнитивни увреждания.

Всяко потенциално увреждане би могло да повлияе на дееспособността ѝ, посочи Дънъм. „Не знаем до каква степен може да има мозъчно увреждане. Не знаем до каква степен това ще засегне психическото ѝ здраве и дали то няма да се влоши значително, ако има друг опит за екзекуция“, каза той за CNN в интервю преди изписването на Пайк от болницата.

Ако Пайк бъде призната за дееспособна, експертите смятат, че нейните адвокати биха могли да твърдят, че втори опит би нарушил конституционната ѝ защита срещу повторно наказание, която предотвратява повторното съдене или наказване на лица за едно и също престъпление.

Дънъм посочи емблематичния случай с Уили Франсис, 16-годишно момче, оцеляло при екзекуция през 1946 г., след като електрическият стол в Луизиана се е повредил. Франсис твърдеше, че втора екзекуция би представлявала повторно наказание и жестоко и необичайно отношение. Върховният съд обаче отхвърли аргументите му и позволи той да бъде умъртвен, пишейки: „Случват се инциденти, за които никой няма вина“.

Но проблемите в случая с Пайк не са причинени от инциденти и са били предвидими, твърдят експерти. Нейните адвокати по-рано изразиха загриженост в съдебни документи, че смъртоносната инжекция ще причини ненужни и допълнителни страдания поради нейните различни медицински състояния. След провалилата се екзекуция Министерството на корекциите в Тенеси поддържаше тезата, че е действало според протокола.

„Тук изглежда няма никаква техническа повреда. то и да се е объркало тук, докато Тенеси твърди, че е следвал протокола, то е резултат от това, че самият процес на екзекуция не работи. Това не е инцидент“, каза Дънъм.

Случаят с Пайк повдига и въпроса кога точно влиза в сила защитата срещу повторно наказание, казват експерти, посочвайки провалилата се през 2009 г. екзекуция на Ромел Брум, спряна след като служителите в Охайо не успяха да поставят годен венозен източник.

Брум твърдеше, че втори опит за екзекуция би нарушил защитата му срещу повторно наказание. Върховният съд на Охайо отхвърли аргумента му, отбелязвайки, че химикалите никога не са влезли във венозната линия, и позволи втората екзекуция да бъде извършена.

„Поставянето на годен венозен източник е необходима предварителна стъпка, но сама по себе си тя не поставя затворника в риск от смърт. Както става ясно от закона, екзекуцията започва, когато смъртоносното лекарство навлезе във венозната линия“, написа съдия Джудит Ан Ланзингер в решението на мнозинството, което не е задължително за съдовете в Тенеси.

При случая на Пайк обаче химикалите действително са били инжектирани в тялото ѝ. „Когато медикаментите започнат да текат, наказанието е започнало и бих казал, че правната защита се активира тогава, така че не можете да го направите отново. Сега други биха казали: „Не, за защита от повторно наказание може да се говори само когато наказанието е било завършено“, каза Остин Сарат, професор в колежа „Амхърст“ и автор на няколко книги за смъртното наказание и смъртоносните инжекции.

Правни експерти заявиха, че защитата на Пайк би могла да изтъкне и убедителен аргумент, че друг опит за екзекуция би нарушил Осмата поправка, забраняваща жестоките и необичайни наказания. Адвокатите ѝ ще трябва да докажат, че екзекуцията би причинила допълнителна болка, ужас или позор.

„Това със сигурност изглежда като нещо, при което е имало нанесена допълнителна болка. Това е болка, която не е присъща за правилно извършена смъртоносна инжекция. Що се отнася до допълнителния ужас, психологическите последици от преживяването на това и необходимостта да се изправи отново срещу него, за всеки лаик ясно съдържат завишено ниво на тревожност и ужас при втори опит“, каза Дънъм.

Губернаторът може да се намеси

Губернаторът на Тенеси има правомощието да спира щатските екзекуции. Но дали настоящият или бъдещият губернатор ще се намеси в случая с Пайк, остава неизвестно.

След провалилата се екзекуция Лий, който е републиканец, разпореди преглед и отложи екзекуцията на друг осъден на смърт затворник, насрочена за декември - последната планирана за неговия последен мандат. Не е ясно дали проверката ще приключи преди мандатът му да изтече през януари.

„Ако прегледът не приключи дотогава, тогава губернаторът Лий ще трябва да действа според съвестта си. В крайна сметка той така или иначе ще трябва да действа според съвестта си, ако реши да замени присъдата, но може да му се наложи да го направи, преди да разбере какво точно се е объркало“, каза Дънъм.

Адвокатът на Пайк призова губернатора да замени присъдата ѝ, преди да напусне поста си, заявявайки, че тя е претърпяла наказание, „по-голямо от това на всеки друг човек в историята на американското смъртно наказание“. Въпреки това Лий не е помилвал нито един осъден на смърт, според Информационния център за смъртното наказание.

Ако Лий не предприеме действия преди да напусне поста си, въпросът ще бъде наследен от неговия приемник. Водещите двама кандидати в надпреварата вече изразиха позиция за случая с Пайк и имат коренно различни възгледи: демократката Джери Грийн заяви, че би наложила мораториум върху екзекуциите, докато нейната опонентка, републиканската сенаторка Марша Блекбърн, каза, че смъртната присъда на Пайк трябва да бъде изпълнена, може би чрез друг метод. „Отговорът е прост: върнете електрическия стол и раздайте бързо правосъдие за тези жертви“, написа сенаторката в X.

През последните години няколко щата се обърнаха към алтернативни методи, след като срещнаха затруднения със смъртоносните инжекции и проблеми с това как се снабдяват и прилагат медикаментите.

„Тъй като смъртоносните инжекции станаха толкова проблематични, щатите възродиха стари методи: разстрела, електрическия стол, а места като Алабама, Оклахома, Мисисипи и Луизиана добавиха азотната хипоксия като алтернатива“, каза Сарат.

Някои затворници, оцелели след първоначални опити за екзекуция със смъртоносна инжекция, по-късно бяха умъртвени чрез различен метод, включително затворникът от Алабама Кенет Смит, който стана първият човек, екзекутиран с азотен газ, след как беше оцелял при първи опит със смъртоносна инжекция.

В момента Тенеси предлага електрическия стол като алтернатива за определени извършители, които могат да изберат екзекуция чрез ток, ако са извършили престъпленията си преди 1999 г. или ако щатът не е в състояние да използва смъртоносна инжекция. Ако Блекбърн бъде избрана, не е ясно дали тя ще настоява за въвеждане на нови методи, въпреки че законодателите в Тенеси публично подкрепиха идеята през последните дни, според The Associated Press.

Втори опит може да се превърне в „пиар кошмар“

Някои експерти посочват общественото недоволство около провалилата се екзекуция на Пайк и смятат, че може да има силен отзвук, ако новата администрация на Тенеси реши да предприеме втори опит. „Случаят с Пайк повдига точно този тип морални и политически съображения, които карат губернаторите да се замислят два пъти“, каза Дънъм.

Перспективата за втора екзекуция би била „пиар кошмар“ за Тенеси, смята Лейн. „Обществото вече е разгневено от това, което ѝ се случи, и допълнителна жестокост може да обърне хората срещу смъртното наказание като цяло. Така може сам да си стреляш в крака“, заяви тя пред CNN.

Когато Пайк убива Слемър през 1995 г., подкрепата за смъртното наказание в САЩ е близо до своя връх, като приблизително три четвърти от американците са били „за“ максималното наказание, според данни от проучвания на Gallup от онова време. Но подкрепата за смъртното наказание намаля значително през последните десетилетия, като около половината страна изразява подкрепа в последните данни от 2025 г.

Въпреки че някои хора се противопоставят на смъртното наказание по морални причини, Дънъм казва, че друга група има резерви, произтичащи от скептицизма, че правителството може правилно да провежда екзекуциите.

„Мисля, че предишните опорочени и провалени екзекуции допринасят за тази цифра. В случай с широк отзвук като този на Криста Пайк, фактът, че Тенеси, при процедура, която бе изцяло под техен контрол, толкова лошо се провали - това е грешка, която ще остане в съзнанието на американците“, каза той пред CNN.

Други обаче изразиха подкрепа за втора екзекуция на Пайк, като някои посочват нарастващите разходи за щата от продължаването на делото.

„Платили сме за Криста Пайк, а сега плащаме за адвокати, плащаме за болнични сметки, а сега се говори и за съдебни дела. И най-лошото е, че Колийн беше забравена“, каза жителката на Тенеси Мишел Ноуел пред CNN след изслушването в сряда.

Щатът може да вземе предвид и гледната точка на семейството на жертвата: майката на Слемър, която пътува от Флорида, за да присъства на екзекуцията на Пайк в Нашвил, заяви пред филиала на CNN, WTLV, че смята, че щатът е предал семейството ѝ. „Всичко, което исках, беше правосъдие“, каза Мей Мартинес.