Ново силно земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разтърси Панама

З еметресение с магнитуд 6 разтърси Панама, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC), цитиран от Ройтерс.

Второ силно земетресение в Панама след мощния трус

Според първоначалните данни подземният трус е бил на дълбочина 35 километра.

#sismo reportado por los usuarios de la app Sismo Detector a 9km de #Panamá, Panamá. 659 reportes en un radio de 298km. Descarga la app desde https://t.co/jS9crK4Riw para recibir alertas en tiempo real https://t.co/eRXO8gsQQY — Earthquake Network (@SismoDetector) October 13, 2026

Новото земетресение последва силното вторично разтърсване от петък с магнитуд 7,7, което нанесе сериозни щети на стотици жилища и ключови инфраструктурни обекти в централните провинции на страната. При първоначалния трус бяха ранени 27 души, което принуди правителството да обяви извънредно положение в национален мащаб през изминалия уикенд.