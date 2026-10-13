Свят

Ново силно земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разтърси Панама

Новият трус идва дни след опустошителното земетресение от 7,7 по Рихтер, което причини значителни щети и доведе до обявяване на извънредно положение

13 октомври 2026, 09:19
Ново силно земетресение с магнитуд 6 по Рихтер разтърси Панама
Източник: АР/БТА

З еметресение с магнитуд 6 разтърси Панама, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC), цитиран от Ройтерс.

Второ силно земетресение в Панама след мощния трус

Според първоначалните данни подземният трус е бил на дълбочина 35 километра.

Новото земетресение последва силното вторично разтърсване от петък с магнитуд 7,7, което нанесе сериозни щети на стотици жилища и ключови инфраструктурни обекти в централните провинции на страната. При първоначалния трус бяха ранени 27 души, което принуди правителството да обяви извънредно положение в национален мащаб през изминалия уикенд.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
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