„Изживей България“ показва мистичното очарование на Хисаря

Т уристическото предаване „Изживей България“ започва тази събота (24 януари), а първата дестинация, която посреща участниците, е Хисаря. Там японката Еми Аджичи, италианката Франческа Саита, германецът Бернхард Вегнер и ирландецът Стивън Джаксън ще опознаят културното, архитектурното и археологическото наследство на местността.

Още с пристигането си във вековния град, където Иван Вазов е написал някои от най-значимите си творби, чужденците ще бъдат очаровани от историята на лековитите минерални извори и един от най-големите и най-добре запазените термални комплекси в Европа.

Приключението на Еми, Франческа, Стивън и Берни продължава със среща на автентичните вкусове и характерните за региона кулинарни изкушения, а любопитен обичай с царевична шума допълнително ще предизвика сръчността им. Древните земи на траките сред безкрайни лозя пък са подготвили тайни ритуали с хилядолетен дух.

Колко сложна и предизвикателна може да бъде дегустацията на вода, бързо ли учат чужденците хоро и кой от тях ще се справи най-добре с поставените от водещия Стефан Вълдобрев задачи?

