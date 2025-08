Изричането на тези думи може да предотврати спорове в брака ви

П ръчките и камъните могат да наранят, но грешните думи могат да взривят брака ви, преди да успеете да кажете: „Прекаляваш", пише New York Post.

Добрата новина? Има фраза от четири думи, която уж може да спре кавга, преди да е започнала – или да ви предпази от това да се нахвърлите на любимия си човек.

Според писателката Рейчъл Боуи, спасителната мярка, която може да предотврати изпадането в любовен живот, е следната: „Винаги предполагайте добри намерения.“

„Причината тази фраза да работи, когато съпругът/съпругата ви ви подлудява, е доста очевидна“, пише Боуи в есе за PureWow.

„Актът на приемане на добри намерения служи като напомняне, че всъщност сме заедно в трудни ситуации, позволява ни да преосмислим един объркващ момент и ми напомня да спра, да се отдръпна и да се поставя на мястото на съпруга/съпругата си“, пише тя.

Тя предложи да си помислим: „Добре, преди да се отплесна, може би историята е още нещо? Може би е бил тежък следобед. Може би бебето е започнало да плаче по средата на играта „Trouble“. Може би съпругът ми заслужава малко благодат.“

Боуи признава, че го е тествала в реалния живот – и работи.

„Не става въпрос за избягване на конфликти или разговори по по-трудни теми (беше дразнещо, че домът ни беше в хаос и че стъпих върху два зара Ятзи).“

„Става въпрос по-скоро за това да се създаде място за продуктивен и задълбочен разговор, да се намалят конфликтите и да се постигне по-добър път напред заедно. Със съпруга ми започнахме да разчитаме на тази фраза по отношение на големи и малки въпроси.“

Дори е двупосочна улица. „И спойлер: Това му помага да не се ядосва и на мен“, добави тя.

„Като например когато забравих да резервирам дневен лагер, само за да разбера предната вечер, че е разпродаден. Вместо да се паникьоса, той се постави на мое място. Животът беше адски натоварен, този детайл пропадна. Обединихме се като екип. И да, наистина си разделихме грижите за децата на следващия ден“, споделя тя.

Въпреки че тази фраза може да помогне за избягване на конфликт, други биха могли да го причинят.

