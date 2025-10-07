Изненадващата причина да замразявате хляба, преди да го изпечете

Г орещ трик за намаляване на калориите в нишестени храни като ориз и хляб — без да се намаляват порциите — кара някои потребители в TikTok да го наричат „най-доброто нещо след нарязания хляб“, пише The Post .

Наречен от един кулинарен ентусиаст „тайна на азиатска майка“, съветът включва приготвяне на нишестени храни, след което те се охлаждат или замразяват, и после се затоплят отново.

Химическият процес — наречен ретроградация на нишестето — представлява преформиране на молекулите на нишестето в по-компактна, кристална структура при охлаждане.

Въпреки че това не намалява калориите съществено, методът помага за контрол на апетита, тъй като усвоимото нишесте се преобразува в устойчиво нишесте, което не се разгражда в тънките черва. Вместо това то достига дебелото черво, където се ферментира от чревните бактерии.

Това води до по-бавно и умерено отделяне на глюкоза в кръвта, което помага за поддържане на стабилни нива на кръвната захар, и благоприятства чревната микрофлора, тъй като устойчивото нишесте действа като пребиотик, подхранващ „добри“ бактерии в дебелото черво.

Д-р Каран Рангараджан, хирург, базиран във Великобритания и известен като д-р Каран Радж, е голям привърженик на метода.

„Ако вземете филия бял хляб, замразите я, след това размразите и препечете, можете почти двойно да понижите гликемичния индекс на хляба“, обяснява той във видео.

Гликемичният индекс измерва колко бързо храната повишава нивата на кръвната захар.

„Всичко това се случва, защото се формира повече ретроградирано нишесте. Ретроградираното нишесте е вид устойчиво нишесте, което е полезно за чревното здраве, защото действа подобно на фибри“, добавя Рангараджан.

Този метод може да се приложи при сложни въглехидрати като бял хляб, картофи, ориз, паста, овесени ядки и бобови растения като леща и фасул. Простите въглехидрати, като сладкиши, пълни със захар, не дават същия ефект.

„Средно устойчивото нишесте съдържа малко повече от половината калории на грам в сравнение с обикновеното нишесте“, пише Кристин Дили, регистриран диетолог в Ohio State Wexner Medical Center. „На грам устойчивото нишесте има около 2,5 калории, докато при обикновеното нишесте са 4 калории.“

Диетологът препоръчва нишестето да се съхранява в хладилник поне 24 часа. Също така е важно да се следват правилните техники за съхранение и претопляне, тъй като неправилното боравене с храна и повторното ѝ загряване може да предизвика хранително отравяне от бактерии.

Ако не искате да правите всичко това, за да намалите няколко калории, по-добре изберете пълнозърнест, покълнал или квасен хляб вместо бял хляб.

„Повтарящите се цикли на охлаждане и затопляне, както и дългото охлаждане, могат значително да увеличат съдържанието на устойчиво нишесте“, казва Хелън Тиу, регистриран диетолог и основател на Diet Redefined в Канада. „Но изборът на хляб, размерът на порцията и с какво го консумирате имат още по-голямо значение.“