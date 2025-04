Изчезнали завинаги от киното: Звезди, изоставили кариерата си поради нелечими болести

Н якои знаменитости трябваше да изчезнат от екраните не поради липса на филмови предложения или загуба на популярност. Те напуснаха Холивуд поради сериозни здравословни проблеми.

Майкъл Дж. Фокс

Звездата от филмите "Завръщане в бъдещето" научава за диагнозата си през 1991 г. - диагностициран е с болестта на Паркинсон. През 2020 г. той окончателно прекрати актьорската си кариера поради влошено здраве. Фокс също основа фондация за изследване на болестта на Паркинсон и получи Президентския медал на свободата през 2025 г.

Брус Уилис

Екшън звездата се сбогува завинаги със снимачната площадка заради диагнозата афазия , която е следствие от фронтотемпорална деменция. За здравословните проблеми стана известно през 2022 г. Оттогава Брус живее дните си, заобиколен от съпругата и децата си, които се грижат за здравето му.

Вал Килмър

От 2015 г. известният "Ледения" се бори с рак на гърлото, в резултат на което почти загуби гласа си и рядко се снима във филми. Въпреки тежкото си състояние, през 2022 г. той решава да заснеме филма „Top Gun: Maverick“. Там персонажът му също имаше здравословни проблеми. Това беше последната забележителна роля на актьора. След това рядко се появява публично, а през април 2025 г. почина на 65-годишна възраст.

Джийн Хекман

Актьорът, носител на Оскар, прекрати кариерата си през 2004 г. по съвет на лекар, който предупреди за сериозни сърдечни проблеми. По-късно Джийн е диагностициран с Алцхаймер. Това не му попречи да доживее до 95 години, наслаждавайки се на личен живот. Обстоятелствата на смъртта на знаменитостта, която настъпи няколко дни след смъртта на съпругата му, все още шокират обществеността.

Селма Блеър

Актрисата, известна с ролите си във филмите "Жестоки игри" и "Хелбой", обяви през 2018 г., че е диагностицирана с множествена склероза. Болестта е повлияла на работоспособността й, но тя продължава да се появява публично.

Питър Фалк

