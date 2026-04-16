Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

К убинският революционер Фидел Кастро остава една от най-противоречивите личности в съвременната история. След като установява автократичен режим в Куба в края на 50-те години на миналия век, Кастро се превръща в „трън в очите“ на Съединените щати в продължение на десетилетия.
Вашингтон разглежда кубинския лидер като изключителна заплаха в контекста на Студената война, особено след като той превръща острова в съветски съюзник в непосредствена близост до американските граници. Централното разузнавателно управление (ЦРУ) стига до крайности, като планира и разрешава редица опити за покушение срещу него.
Смята се, че един от най-известните заговори е свързан с Марита Лоренц – германска „фатална жена“, която става любовница на Кастро през 1959 г.
- Тежкото детство на потенциалния убиец
Марита Лоренц е родена в северния германски град Бремен в семейството на германския капитан от флота Хайнрих Лоренц и американската му съпруга Алис. Марита се появява на бял свят на 18 август 1939 г. – само две седмици преди нахлуването на нацистка Германия в Полша.
По време на Втората световна война Хайнрих командва подводници, но е заловен и става военнопленник на британците. Същевременно Алис шпионира в полза на Великобритания, но нацистките власти разкриват дейността ѝ. Майка и дъщеря са изпратени в концентрационния лагер Берген-Белзен, откъдето по-късно са освободени от съюзническите войски.
През 50-те години семейство Лоренц се установява в САЩ. Алис вече работи за американското разузнаване, а Хайнрих е капитан на презокеански лайнери. Марита често придружава баща си по време на неговите плавания. Именно едно от тях я отвежда до пристанището на Хавана през февруари 1959 г., където за първи път среща Кастро – тогавашния новоизбран министър-председател на Куба.
- Бурният романс с Кастро
В интервю за Vanity Fair от 1993 г. Марита си спомня съдбовния ден, в който наблюдава пристанището от борда на бащиния кораб MS Berlin: „Стоях на мостика и видях в далечината как един катер се приближава към нас. На него имаше около 27 мъже, всички с еднакви бради.“
Един от мъжете се представя като Кастро и изразява желание да се качи на борда. Докато баща ѝ почива, Марита се съгласява да разведе лидера из кораба. Тя веднага усеща романтичното привличане помежду им: „Той застана пред мен, хвана ръцете ми и ме целуна. Беше най-сладкият и нежен жест.“
- Трагичният обрат
Въпреки че Марита скоро се завръща в Ню Йорк, Кастро ѝ се обажда само след няколко дни с покана да се върне в Куба. Той изпраща личния си самолет за нея. Лоренц се установява в хотел „Habana Hilton“, където живее с Кастро през следващите седем месеца.
Марита забременява, но през есента на 1959 г. състоянието ѝ рязко се влошава и тя припада. Твърди се, че в млякото ѝ е било поставено упойващо вещество. Самата Марита дава противоречиви показания за случилото се – според едни версии е била принудена да направи аборт, а според други е родила, но бебето ѝ е било отнето.
- Провалът на покушението
Обвинявайки Кастро за личната си трагедия, Марита се съгласява да сътрудничи на ЦРУ в план за неговото убийство. Планът е прост: тя трябва да се върне в обятията на диктатора и да пусне смъртоносни капсули с отрова в напитката му. Марита пристига в Куба през януари 1960 г., но по-късно признава, че все още е била твърде влюбена в него, за да извърши убийството.
Освен емоционалната бариера, тя допуска и фатална грешка – скрива капсулите в буркан с крем за лице. Когато осъзнава, че хапчетата са се разтворили и са неизползваеми, тя се опитва да ги изхвърли в тоалетната. В този момент Кастро влиза, разкрива я и самодоволно заявява: „Не можеш да ме убиеш. Никой не може да ме убие.“
- Сензационни разкрития за убийството на Кенеди
През 1977 г. Марита Лоренц прави шокиращи твърдения пред медиите, заявявайки, че агентът на ЦРУ Франк Стърджис е бил близък с Лий Харви Осуалд. Според нейния разказ, тя е придружавала двамата мъже по време на пътуване до Далас през ноември 1963 г., малко преди атентата срещу президента.
Твърденията на Марита предизвикват сензация, тъй като директно намесват Стърджис в убийството на Джон Ф. Кенеди. Самият Стърджис категорично отрича историята, а преките доказателства липсват. Специалната комисия по убийствата към Камарата на представителите изслушва Лоренц, но в крайна сметка обявява показанията ѝ за ненадеждни.