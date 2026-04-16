Историята на Марита Лоренц – от концентрационните лагери до спалнята на Фидел Кастро

К убинският революционер Фидел Кастро остава една от най-противоречивите личности в съвременната история. След като установява автократичен режим в Куба в края на 50-те години на миналия век, Кастро се превръща в „трън в очите“ на Съединените щати в продължение на десетилетия.

Вашингтон разглежда кубинския лидер като изключителна заплаха в контекста на Студената война, особено след като той превръща острова в съветски съюзник в непосредствена близост до американските граници. Централното разузнавателно управление (ЦРУ) стига до крайности, като планира и разрешава редица опити за покушение срещу него.

Смята се, че един от най-известните заговори е свързан с Марита Лоренц – германска „фатална жена“, която става любовница на Кастро през 1959 г.

Тежкото детство на потенциалния убиец

Марита Лоренц е родена в северния германски град Бремен в семейството на германския капитан от флота Хайнрих Лоренц и американската му съпруга Алис. Марита се появява на бял свят на 18 август 1939 г. – само две седмици преди нахлуването на нацистка Германия в Полша.

По време на Втората световна война Хайнрих командва подводници, но е заловен и става военнопленник на британците. Същевременно Алис шпионира в полза на Великобритания, но нацистките власти разкриват дейността ѝ. Майка и дъщеря са изпратени в концентрационния лагер Берген-Белзен, откъдето по-късно са освободени от съюзническите войски.

През 50-те години семейство Лоренц се установява в САЩ. Алис вече работи за американското разузнаване, а Хайнрих е капитан на презокеански лайнери. Марита често придружава баща си по време на неговите плавания. Именно едно от тях я отвежда до пристанището на Хавана през февруари 1959 г., където за първи път среща Кастро – тогавашния новоизбран министър-председател на Куба.

Бурният романс с Кастро

В интервю за Vanity Fair от 1993 г. Марита си спомня съдбовния ден, в който наблюдава пристанището от борда на бащиния кораб MS Berlin: „Стоях на мостика и видях в далечината как един катер се приближава към нас. На него имаше около 27 мъже, всички с еднакви бради.“

Един от мъжете се представя като Кастро и изразява желание да се качи на борда. Докато баща ѝ почива, Марита се съгласява да разведе лидера из кораба. Тя веднага усеща романтичното привличане помежду им: „Той застана пред мен, хвана ръцете ми и ме целуна. Беше най-сладкият и нежен жест.“

Трагичният обрат

Въпреки че Марита скоро се завръща в Ню Йорк, Кастро ѝ се обажда само след няколко дни с покана да се върне в Куба. Той изпраща личния си самолет за нея. Лоренц се установява в хотел „Habana Hilton“, където живее с Кастро през следващите седем месеца.

Марита забременява, но през есента на 1959 г. състоянието ѝ рязко се влошава и тя припада. Твърди се, че в млякото ѝ е било поставено упойващо вещество. Самата Марита дава противоречиви показания за случилото се – според едни версии е била принудена да направи аборт, а според други е родила, но бебето ѝ е било отнето.

Провалът на покушението

Обвинявайки Кастро за личната си трагедия, Марита се съгласява да сътрудничи на ЦРУ в план за неговото убийство. Планът е прост: тя трябва да се върне в обятията на диктатора и да пусне смъртоносни капсули с отрова в напитката му. Марита пристига в Куба през януари 1960 г., но по-късно признава, че все още е била твърде влюбена в него, за да извърши убийството.

Освен емоционалната бариера, тя допуска и фатална грешка – скрива капсулите в буркан с крем за лице. Когато осъзнава, че хапчетата са се разтворили и са неизползваеми, тя се опитва да ги изхвърли в тоалетната. В този момент Кастро влиза, разкрива я и самодоволно заявява: „Не можеш да ме убиеш. Никой не може да ме убие.“

Сензационни разкрития за убийството на Кенеди

През 1977 г. Марита Лоренц прави шокиращи твърдения пред медиите, заявявайки, че агентът на ЦРУ Франк Стърджис е бил близък с Лий Харви Осуалд. Според нейния разказ, тя е придружавала двамата мъже по време на пътуване до Далас през ноември 1963 г., малко преди атентата срещу президента.

Твърденията на Марита предизвикват сензация, тъй като директно намесват Стърджис в убийството на Джон Ф. Кенеди. Самият Стърджис категорично отрича историята, а преките доказателства липсват. Специалната комисия по убийствата към Камарата на представителите изслушва Лоренц, но в крайна сметка обявява показанията ѝ за ненадеждни.