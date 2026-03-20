Исторически рекорд за трейлъра на новия „Спайдърмен“

„Spider-Man: Brand New Day“ пренаписа историята със 718,6 млн. гледания за ден! Том Холанд се завръща като Питър Паркър в по-мрачна история, която изпревари дори рекордите на GTA VI. Очакваме новият блокбъстър да превземе и родните кина това лято

20 март 2026, 15:51
Източник: NOVA

„Spider-Man: Brand New Day“ вече пише история. Трейлърът на Sony Pictures, пуснат в сряда сутринта, се превърна в най-гледания трейлър на всички времена със 718,6 милиона гледания за първите 24 часа, съобщава Variety.

Новият клип за Спайдърмен разби предишния рекорд, държан от „Дедпул и Върколака“, който имаше 365 милиона гледания. Само за осем часа трейлърът на „Spider-Man: Brand New Day“ събра 373 милиона гледания – с което надмина постижението на „Дедпул 3“, поставен по време на Супербоул 2024. Случайно или не, именно „Дедпул 3“ беше изпреварил предишния рекордьор от 2021 г. – „Spider-Man: No Way Home“, който имаше 355,5 милиона гледания за денонощие.

„Spider-Man: Brand New Day“ не само притежава най-големия филмов трейлър в историята, но е и най-големият трейлър изобщо. Той надмина миналогодишния анонс на дългоочакваната видеоигра „Grand Theft Auto VI“, който събра 475 милиона гледания за 24 часа и беше най-гледаният видео трейлър досега. За да подгреят интереса, от Sony пуснаха кратки откъси ден по-рано, показващи моменти от пълното видео.

„Brand New Day“ бележи завръщането на Том Холанд в костюма на Спайди за първи път след „No Way Home“, който обедини миналите версии на героя в лицето на Тоби Магуайър и Андрю Гарфийлд в блокбъстър, прекосил вселените. „No Way Home“ спечели 1,9 милиарда долара в световния боксофис.

„Четири години са изминали от събитията в „No Way Home“ и Питър вече е възрастен, живеещ в пълна самота, след като доброволно се изличи от живота и спомените на тези, които обича“, загатва синопсисът на новия филм.

„Борейки се с престъпността в Ню Йорк, който вече не знае името му, той се е посветил изцяло на защитата на града си като Спайдърмен на пълно работно време. Но докато изискванията към него се засилват, напрежението предизвиква изненадваща физическа еволюция, която застрашава съществуването му, докато странен нов модел престъпления дава началото на една от най-мощните заплахи, пред които се е изправял някога“.

Актьорският състав включва Холанд, Зендая, Сади Синк, Джейкъб Баталон, Джон Бърнтал, Трамел Тилман, Майкъл Мандо и Марк Ръфало. Режисьор е Дестин Даниел Кретън, а сценарият е дело на Крис Маккена и Ерик Сомърс. Продуценти са Кевин Файги, Ейми Паскал, Ави Арад и Рейчъл О’Конър.

Световната премиера на „Spider-Man: Brand New Day“ е в края на юли. 

