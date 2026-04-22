Йордан беше елиминиран от Hell’s Kitchen

П рофесионалният готвач Йордан Илиев от Варна напусна надпреварата тази вечер. Той бе отстранен от шеф Виктор Ангелов заради неспортсменско поведение в кухнята.

Черните посетиха село Лозен, където получиха възможност да върнат куртките си чрез съревнование с италиански специалитети. Разделени на два отбора, победата извоюваха Събков, Трифонова, Денисиньо и Йордан. Това донесе на Спирова номинация, а в последвалия мастърклас имунитет успя да спечели Галин.

Вечерната резервация отново се оказа тежко предизвикателство за най-добрите седем в Кухнята на Ада. Те се изправиха срещу миналогодишния шампион Мартин, придружен от сребърния медалист Ивайло и някои от най-колоритните участници - Яница, Грозев, Марина и Шкодров.

Ветераните показаха завиден синхрон, докато съперниците им допуснаха поредица от грешки. Това доведе до ново изгонване от кухнята и напрежение между Спирова и Йордан. Поведението на варненския кулинар не остана незабелязано от шеф Виктор Ангелов, който отне куртката и мястото му в надпреварата.

Йордан е следващият гост в подкаст поредицата "Кухнята след Ада". Там водещият Станислав го очаква с поредица от предизвикателни въпроси, свързани с участието му, конфликта с Милорад, коалициите и лагерите при Сините, но и научените уроци.

Утре от 20:00 ч. по NOVA градусите ще се повишат, защото Златните и Платинените ще готвят заедно за първи път. Какво обаче може да се обърка?

