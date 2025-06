Йоланда Хадид и Джоузеф Джинголи прекратиха годежа си след 5 години връзка

К рай на връзката между Йоланда Хадид и Джоузеф Джинголи, пише New York Post.

61-годишната бивша звезда от „Истинските съпруги от Бевърли Хилс“ и дългогодишният ѝ приятел тихомълком прекратиха годежа си през януари, съобщи източник пред People в четвъртък, 5 юни.

Твърди се обаче, че бившите съпрузи нямат лоши чувства един към друг.

„Двамата остават приятели и имат само приятни спомени от времето, прекарано заедно“, казва вътрешният източник.

The Post потърси Хадид за коментар, но не получи отговор веднага.

Йоланда Хадид е майка на супермоделите Джиджи и Бела Хадид, се запознава с Джинголи, след като през 2017 г. се премества в Пенсилвания.

