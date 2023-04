In The Palace International Short Film Festival с награда от 15 000 лева за развитие на късометражен филм

М еждународният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE продължава своята стратегия за развитие и подкрепа на късометражната индустрия. В рамките на юбилейното 20-то издание за пореден път ще бъде проведен FILMER FORGE PITCH – международен форум за представяне на късофилмови проекти пред професионалисти. Той спомага на български и чуждестранни режисьори, сценаристи и продуценти да намерят възможности за продуциране, копродуциране, финансиране и развитие на свой бъдещ късометражен филм.

“Международното жури на FILMER FORGE PITCH, съставено от професионалисти от индустрията, ще избере проекта, който ние ще наградим с 15 000 лева”, споделя Цанко Василев, директор на фестивала.

„Вярваме, че т. нар. питч е задължителен елемент за всеки занимаващ се с кино, и би трябвало да бъде част от процедурите за институционално финансиране и в България. Дълги години ние развиваме FILMER FORGE. До момента сме предоставили грантове на стойност повече от 60 000 лева, които са спомогнали за създаването на едни от най-репрезентативните български филми, повечето от тях – с големи награди от международни фестивали. Финансиране на филмопроизводство само на база документи е остаряла и неработеща процедура, която трябва да се промени“, споделя още Цанко Василев.

Кандидатури ще се приемат до 9 май на: filmerforge@inthepalace.com

Подробна информация за нужните материали, както и формулярът за кандидатстване, са качени на сайта на фестивала: https://inthepalace.com/en/20th-palace/filmer-forge/filmer-forge-pitch.html

За Фестивала

Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE e единственият фестивал в страната, сертифициран да номинира професионални късометражни филми за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар („©Oscar®” Awards of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Това са победителите в категориите за най-добър игрален и най-добър анимационен филм от международната състезателна програма, а също и победителят в категорията за най-добър български филм. IN THE PALACE е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® - студентските Оскари, както и за испанските награди Goya.

Фестивалът се организира от Фондация “Международен фестивал за късометражно кино IN THE PALACE” и Фондация “Култура Перник” и е подкрепен от ИА „Национален филмов център“, Национален фонд „Култура“ и подпрограма МЕДИА на програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия.