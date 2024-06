Вещицата от Уолстрийт: Най-стиснатата жена в САЩ

И звестна като "Вещицата от Уолстрийт", Хети Грийн е била един от най-богатите хора в САЩ в началото на XX век - но също така и една от най-стиснатите.

През XIX в. в САЩ индустриалният бум довежда до появата на редица богати магнати. Хората се възхищавали на личности като Джон Д. Рокфелер и Андрю Карнеги, но така и ги ненавиждани заради тяхната алчност, а тяхното наследство е останало в учебниците по история и в многобройните институции, кръстени на тях. Но една фигура от техните редици е много по-малко известна.

Хариет "Хети" Робинсън Грийн, ексцентрична, но блестяща жена, притежавала имущество на стойност около 100 милиона долара, равняващо се на няколко милиарда в днешни пари, което я прави един от най-богатите хора, живели по нейно време.

Тя също така си спечелила репутацията на особено безмилостна жена и голям скъперник, което е и спечелило прякора "Вещицата от Уолстрийт". И макар че в тези слухове може да има известна доза истина, възможно е тя да е била подложена на по-остра критика от богатите си колеги заради това, че е жена в мъжки бранш.

Коя е била Хети Грийн, "вещицата от Уолстрийт"?

