Оптичната илюзия за котка или гарван, в зависимост от вашата гледна точка, е толкова объркваща, че е заблудила и най-модерните алгоритми за търсене в Google.

Снимката беше споделена в Twitter, на нея бързо се натъкнаха хиляди хора.

На пръв поглед това на картината може да прилича на гарван, но всъщност е котка с наклонена глава настрани.

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD