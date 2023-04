За феновете на "Игра на тронове": Подготвя се още една предистория

П оредицата "Игра на тронове" ще се разшири още повече, тъй като в HBO активно се обсъжда още един предисторически сериал, твърдят ексклузивни източници на „Variety“.

Проектът е в много ранен стадий, поради което той все още си няма сценарист.

Източниците твърдят също така, че проектът може да има и друг компонент, т.е. HBO и Warner Bros. ще продуцират игрален филм, който след това ще доведе до потенциалния сериал, въпреки че плановете засега остават в процес на промяна.

Потенциалният сюжет на предисторията ще разказва за това как Егон и неговите сестри-съпруги, Визения и Ренис, използват армията си и трите си дракона, за да завладеят шест от седемте кралства на Вестерос с изключение на Дорн.

Егон и Ренис се появяват в спиноф сериала "Домът на дракона", където са изиграни съответно от Том Глин-Карни (както и от Тай Тенант) и Ив Бест.

