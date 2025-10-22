България

Мъж пострада тежко в цех за пелети край Доспат, медицински хеликоптер го транспортира до София

22 октомври 2025, 10:19
Мъж пострада тежко в цех за пелети край Доспат, медицински хеликоптер го транспортира до София
Източник: БТА

М ъж пострада тежко в цех за пелети в доспатското село Барутин, транспортираха го с медицински хеликоптер в София. Това каза за БТА кметът на село Барутин Радослав Чолаков. Той посочи, че инцидентът е станал във вторник по обяд.

Цехът, който е собственост на бащата на 36-годишния мъж, не е работил.

По думите на кмета пострадалият е отишъл да пробва нещо и когато включил машината за раздробяване – дробилка, си отрязал ръката. Успял е сам да изгаси машината и започнал да вика за помощ. Чули го от съседния цех и работниците са се притекли на помощ.

Незабавно е поискана въздушна медицинска помощ, която бързо да транспортира пострадалия до София, за да се направи всичко възможно да му бъде спасена отрязаната ръка, допълни Чолаков. Медицинският хеликоптер е кацнал в Девин. С екип на Спешна помощ в Доспат мъжът е транспортиран до въздушната линейка, като през цялото време е бил адекватен.

В цеха за пелети е извършен оглед от криминалисти и представители на Инспекцията по труда. На този етап все още не се знае как е станало произшествието.

Кметът на Барутин допълни, че цехът за пелети работи от скоро и в него работят бащата и двамата му сина. Пострадалият е семеен, има две деца.

Източник: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова    
Нови разкрития за тройното убийство в Бургаско
Нови разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 4 часа
"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 3 часа
След седмица блокада: Народното събрание заработи
След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 4 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 5 часа

