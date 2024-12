„Не помня 20 дни от живота си“: Джейми Фокс разказа за проблемите със здравето си

Н осителят на „Оскар“ Джейми Фокс разказа за медицинския си проблем, който го сполетя през април 2023 г. и който досега пазеше в тайна.

Говорейки в специалната комедийна програма на Netflix Jamie Foxx: What Had Happened Was..., 56-годишният Фокс се развълнува, докато разказваше как на сестра му е било казано, че може да го „изгуби“, и как това преживяване го е накарало да преоткрие вярата си.

‘I don’t remember 20 days’: Jamie Foxx says he had ‘brain bleed which led to a stroke’ https://t.co/iHfyK3yi4v

The actor has spoken in a Netflix special about the medical emergency he experienced in April 2023 as he was filming Back in Action with Camer… https://t.co/fBvBesOCXe