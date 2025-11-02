Храните, които ни карат да ухаем и да се чувстваме по-привлекателно

Т ова, което ядем, не само влияе на начина, по който се чувстваме — то буквално променя начина, по който миришем. Нашата диета фино променя телесната ни миризма, а тя от своя страна влияе на това колко привлекателни изглеждаме за околните.

Всеки човек има уникален аромат, оформен от гените, хормоните, здравето, хигиената и дори настроението. Храната е един от малкото фактори, които можем да контролираме, и проучванията показват, че тя играе изненадващо голяма роля в това колко приятен е нашият естествен аромат.

Чесънът и лукът, богати на серни съединения, са известни с това, че причиняват лош дъх — но експерименти показват, че мъже, които консумират повече чесън, се възприемат като имащи по-привлекателна телесна миризма, вероятно защото антиоксидантите в чесъна подобряват общото здраве, пише Би Би Си.

По същия начин плодовете и зеленчуците могат да направят естествения ни аромат по-сладък. Австралийско изследване от 2017 г. установява, че мъже, които консумират повече растителни храни, миришат по-приятно, свежо и плодово. Обратно, диети, богати на въглехидрати, водят до по-безличен и неприятен аромат.

Месото и рибата могат да засилят телесната миризма, тъй като протеините им се разграждат до летливи съединения, които се отделят чрез потта. В едно проучване мъже, които спират месото за две седмици, са оценени като имащи по-чист и по-приятен аромат.

Междувременно алкохолът и кафето могат да влошат дъха и миризмата на тялото — алкохолът чрез силно миришещия метаболит ацеталдехид, а кафето чрез стимулиране на потните жлези и бактериалния растеж.

В крайна сметка изследователите са единодушни, че няма универсална формула за „перфектния аромат“. Но диета, богата на растителни храни, умерена на мазнини и белтъчини и бедна на преработени въглехидрати, прави хората не само да миришат, но и да се чувстват по-добре.

Както казва един от учените: „Ние сме бозайници — и както при всички бозайници, миризмата влияе на привличането, независимо дали го осъзнаваме или не.“