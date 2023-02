Густаво Дудамел ще бъде новият директор на Нюйоркската филхармония

Д иригентът Густаво Дудамел ще заеме поста на музикален директор на Нюйоркската филхармония от началото на 2026 г., съобщиха Ройтерс и АФП. Известният със своята енергичност Дудамел ръководи филхармоничния оркестър на Лос Анджелис от 2009 г.

"Ню Йорк Таймс" нарече Лосанджелиската филхармония "най-значимият оркестър в САЩ" благодарение на присъствието на Густаво Дудамел.

Диригентът обяви, че е благодарен на музикантите и ръководството на Нюйоркската филхармония за възможността за съвместна работа, цитирайки испанския поет Федерико Гарсия Лорка: "Всяка стъпка ни води към нов свят." "Имам честта да бъда обявен за новия музикален директор на филхармонията в Ню Йорк и така да вървя по стъпките на Густав Малер, Артуро Тосканини и Ленард Бърнестейн", написа още диригентът в Twitter.

Филхармоничният оркестър на Ню Йорк е най-старата музикална институция в САЩ - основан е през 1842 г.

Дудамел, който е на 42 години, е дирижирал 26 концерта с филхармоничния оркестър на Ню Йорк от 26-годишната си възраст досега. На 27 години започва работа в Лос Анджелис - дирижира в концертната зала на "Уолт Дисни" и в "Холивуд боул", популяризирайки американска музика и съвременни композитори.

Венецуелецът е най-известният представител на мрежата музикални училища "Ел Система" в родната си страна. Дудамел дава началото на подобен проект в Лос Анджелис през 2007 г. - Младежки оркестър към филхармонията на Лос Анджелис. Този оркестър е обучил 1500 младежи, предоставяйки им безплатни уроци и инструменти.

Густаво Дудамел произлиза от семейство на музиканти - майката му е учителка по пеене, а баща му е тромбонист.

