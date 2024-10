Голямата грешка на Русия: Инцидентът на брега Догер през 1904 г.

П рез нощта на 21 октомври 1904 г. руският императорски флот прави толкова сериозна грешка, че едва не се оказва във война с Обединеното кралство. Това е разгарът на Руско-японската война и руският Балтийски флот плава през част от Северно море, наречена Догер Банк, когато забелязва няколко британски траулера. Траулери, които той объркал с японски торпедни катери. Руснаците открили огън както по гражданските кораби, но и по свой крайцер, което води до тежки последици.

Инцидентът предизвиква международен отзвук, особено във Великобритания, и води до дипломатическа криза между Русия и Обединеното кралство. Инцидентът става известен като „Инцидентът на брега Догер“, но е наричан още „Инцидентът в Северно море“, „Руското възмущение“ (британската преса е безпощадна) и по-незначителното „Инцидентът в Хъл“.

Хаос в морето - какво се случи?

Под командването на адмирал Зиновий Рожественски руският Балтийски флот плава в Северно море и се насочва към Далечния изток, където трябва да подкрепи Тихоокеанската ескадра, разположена в Порт Артур в Китай. Флотът е съставен от многобройни бойни кораби, включително линкори, крайцери и разрушители, които са в повишена бойна готовност.

Флотът вярва, че вече е забелязал японски крайцери в региона предишния ден, както и балони, и адмиралът призовава хората си да бъдат нащрек. Когато флотът наближава Догер Банк, известен риболовен район, нощта била тъмна и мъглива, което довело до ужасна видимост и още по-ужасна грешка. Около полунощ един руски наблюдател съобщава, че вижда малки кораби наблизо. Вече изплашените и неопитни руски екипажи си направили изводи и започнали да се подготвят за предстояща атака.

Бойните кораби осветяват траулерите с мощните си прожектори, но не отделят време да проверят целите си. По заповед на адмирал Рожественски те откриват огън и отприщват бараж от оръдия и снаряди по беззащитните британски риболовни траулери от Хъл. За съжаление траулерите са били по средата на рейса и са били със спуснати мрежи, което означава, че не са могли дори да се опитат да избягат.

Британският траулер „Крейн“ е потопен, а капитанът и боцманът му губят живота си. Поне четири други траулера, сред които Mino, Moulmein и Snipe, са повредени, а шестима рибари са ранени. За съжаление, един от тях е смъртно ранен и умира няколко месеца по-късно от нараняванията си.

При странно стечение на обстоятелствата руският флот дори не се измъкна невредим, а някак си успя да се простреля в крака. В хаоса руснаците обстрелват своя крайцер „Аврора“. Един моряк и един руски православен свещеник са убити. По-късно руснаците се опитват да скрият този смущаващ аспект на инцидента, но той е разкрит, след като безжичните съобщения са разтълкувани от британската станция „Феликсстоу“.

Целият печален инцидент продължил около двадесет минути, като през цялото време руснаците стреляли спорадично. В крайна сметка, изглежда, са разбрали, че врагът не отвръща на огъня, и адмиралът е обявил прекратяване на огъня. Едва тогава моряците осъзнали катастрофалната си грешка. Руският флот, разтърсен и смутен, се отдалечава, без да се опита да помогне на оцелелите, без да знае за международния скандал, който скоро ще последва.

Как Русия допуска такава огромна грешка?

Достатъчно е да кажем, че инцидентът на брега Догер е грешка от епичен мащаб. Но как точно целият руски флот е стрелял по група беззащитни рибари? Дали всичко се дължи на некадърност? Е, в основата на грешката стоят повишената параноя и липсата на подходящо военноморско обучение.

