Големите победители на телевизионните награди БАФТА

А ктьорите Джоди Комър, Шон Бийн и Матю Макфейдън са сред тазгодишните победители на състоялата се в Лондон в присъствен формат церемония за телевизионните награди БАФТА, предаде Ройтерс.

Шон Бийн беше отличен в категорията за най-добър актьор за изпълнението си в затворническата драма "Време", която спечели приза и за най-добър минисериал.

