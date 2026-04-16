Годзила атакува Ню Йорк: Първи подробности за „Godzilla Minus Zero“

Г одзила си проправи път с тежки стъпки до Лас Вегас за CinemaCon – ежегодната конвенция за собственици на кина, която се провежда в Caesars Palace. Пред присъстващите в залата беше показан първият трейлър на предстоящото продължение на Toho, „Godzilla Minus Zero“, съобщава Variety .

„Minus Zero“ е директно продължение на японския филм от 2023 г. „Godzilla Minus One“, който се превърна в изненадващ международен хит и спечели „Оскар“ за най-добри визуални ефекти. Зрителите на CinemaCon видяха кадри зад кулисите, показващи детайлните декори и подпори, създадени за филма, като бомбардировачи, разрушени градове и мини модел на Годзила. Трейлърът започва две години след събитията в „Minus One“ и продължава историята на оцелелите от последната атака на кайжуто, разкри режисьорът Такаши Ямазаки. В заключителните моменти Годзила гази към Статуята на свободата, насочвайки погледа си към Ню Йорк.

„Minus One“ бе 37-ият филм от франчайза и 33-ият, продуциран от Toho – японската развлекателна компания, създала гигантското, приличащо на гущер създание. Сценаристът и режисьор Ямазаки се завръща за „Minus Zero“, който разполага с по-голям бюджет от вече икономичните 15 милиона долара на „Godzilla Minus One“. Първият филм спечели 116 милиона долара в световен мащаб, превръщайки се в най-печелившия японски филм за Годзила на всички времена и третата най-голяма премиера в страната за 2023 г. „Godzilla Minus Zero“ е заснет и за Imax, което се случва за първи път при японска продукция.

Актьорският състав включва Рюносуке Камики в ролята на бивш пилот камикадзе, който оцелява и по-късно трябва да победи Годзила, Минами Хамабе, Мунетака Аоки, Хидетака Йошиока и други. На наградите на Академията през 2023 г. „Minus One“ стана първият неезичен английски филм, спечелил „Оскар“ за най-добри визуални ефекти, побеждавайки „Пазители на Галактиката Vol. 3“, „Създателят“, „Наполеон“ и „Мисията невъзможна: Пълна разплата“.

„Minus Zero“ ще излезе в САЩ на 6 ноември и в Япония на 3 ноември, но Холивуд също се включва в екшъна с Годзила със следващия филм догодина – „Godzilla X Kong: Supernova“. Това е шестият филм от франчайза Monsterverse на Legendary и Warner Bros. Pictures и продължение на филма от 2024 г. „Godzilla X Kong: The New Empire“.