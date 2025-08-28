Любопитно

Година след развода: Принцесата на Дубай се сгоди за рапъра Френч Монтана

Махра е дъщеря на владетеля на Дубай и премиер-министър на Обединените арабски емирства – шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум

28 август 2025, 11:29
Източник: iStock/Getty Images

П ринцесата на Дубай, Шейха Махра бинт Мохамед бин Рашид Ал Мактум, се сгоди за мароканско-американския рапър Френч Монтана – само година след като изненадващо обяви развода си с първия си съпруг и го обвини, че е „зает с други партньорки“.

"Развеждам се с теб": Дубайската принцеса обяви раздялата със съпруга си в Instagram

Рапърът, чието истинско име е Карим Харбуш, е предложил брак на 31-годишната принцеса по време на Седмицата на модата в Париж през юни, потвърди негов представител пред TMZ в сряда. Монтана направил предложението след като сам дефилирал по подиума като модел на ревюто „3.Paradis Ready to Wear пролет/лято 2026“ във френската столица. Засега не се разкриват подробности за предложението, нито има обявена дата за сватбата.

Махра е дъщеря на владетеля на Дубай и премиер-министър на Обединените арабски емирства – шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум.

Френч Монтана, трикратен номиниран за „Грами“, беше забелязан за първи път с кралското семейство през есента на 2024 г., малко след като Махра сложи край на брака си с шейх Мана бин Мохамед бин Рашид бин Мана Ал Мактум. В остра публикация в Instagram принцесата обяви, че напуска съпруга си, обвинявайки го, че отдава приоритет на други „спътници“ по време на брака им.

„Тъй като си заета с други партньори, с настоящото обявявам развода ни с теб“, написа тя в Instagram на 17 юли 2024 г. „Развеждам се с теб, развеждам се с теб и се развеждам с теб. Пази се. Бившата ти съпруга.“

Постът беше умишлено изграден като препратка към ислямска традиция, известна като „тройно отричане“.

„Тройното отричане“ е спорна практика, използвана от някои мюсюлмански традиционалисти, която позволява на мъжа незабавно да се разведе със съпругата си, като произнесе думите три пъти, обяснява университетът „Брандейс“.

Махра и първият ѝ съпруг се ожениха на пищна церемония през април 2023 г. и посрещнаха дъщеря си през май 2024 г., но само два месеца по-късно принцесата обяви развода им.

Три месеца след раздялата тя беше забелязана с Монтана в Дубай, съобщава списание Hello. Според TMZ, двойката оттогава е виждана да вечеря заедно, да язди камили и да посещава джамии.

За двамата това ще бъде втори брак.

Френч Монтана, който получи американско гражданство през юни 2018 г., има син от първата си съпруга Дийн Харбуш. Двамата се разделиха през 2012 г. след пет години брак, а разводът им беше финализиран през 2014 г. – същата година, когато рапърът имаше връзка с Клои Кардашиян.

Източник: nypost.com    
Принцеса на Дубай Френч Монтана Годеж Кралски особи Развод Instagram Рапър Шейха Махра
