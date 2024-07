"Развеждам се с теб": Дубайската принцеса обяви раздялата със съпруга си в Instagram

Д ъщерята на шейха на Дубай обяви развода си в социалните мрежи.

Публикация от потвърдения акаунт в Instagram на Шейха Махра бинт Мохамед бин Рашид Ал Мактум казва, че тя прекратява брака си и гласи: „С настоящото обявявам нашия развод“.

Няма публичен коментар от съпруга на Шейха Махра, шейх Мана бин Мохамед бин Рашид бин Мана Ал Мактум, или нейния баща.

В съобщението си дубайската принцеса написа: „Скъпи съпруже, тъй като си зает с други спътници, с настоящото обявявам нашия развод. Развеждам се с теб, развеждам се с теб и се развеждам с теб. Пази се. Бившата ти съпруга.", използвайки ислямската практика, известна като троен талак.

Практиката е забранена в много страни, но обикновено позволява на съпрузите бързо да се разведат, като кажат "Развеждам се с теб" три пъти.

Всички снимки на съпруга на Шейха Махра изглежда са изтрити от нейния акаунт. Акаунтът на Шейх Мана също изглежда лишен от снимки на жена му.

