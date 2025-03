Гмуркач едва не загина заради смъртоносен охлюв

В Червено море в Египет леководолазът си помислил, че е попаднал на красива раковина, и едва по-късно осъзнал какъв късмет е имал, че е жив.

Франк, който пожелал да запази фамилията си в тайна, взел предмета, приличащ на раковина, и му се възхитил. Мислел да я вземе вкъщи като сувенир за първото си пътуване до коралов риф, но за щастие се отказал. Няколко месеца по-късно видял снимка на същия предмет в интернет и му просветнало: държал е конусовиден охлюв.

The geographus cone snail can harpoon a prey with a venom potent enough to kill humans, but it can also release an insulin agent that cause fish to undergo hypoglycemic shock, essentially stunning it [video by Biopixel: https://t.co/2JPH4faKud] pic.twitter.com/d6wj1ZcxJA — Massimo (@Rainmaker1973) August 26, 2022

Д-р Ниса Силбигър, заместник-директор на Центъра за развитие на океанографията „Уехиро“, казва пред Newsweek, че според нея на снимката е изобразен конусовиден охлюв. Въз основа на снимката обаче тя не може да каже дали става въпрос за празна черупка или за такава с жив охлюв вътре.

„Конусовидните охлюви са много отровни и опасни за хората. Те трябва да се оставят на мира, но така трябва да бъде и с всички диви животни“, каза тя.

Конусовидните охлюви са едни от най-отровните животни на Земята, според статия в Ocean Conservatory. Конусовидните охлюви, които често се срещат в кораловите рифове или се крият в пясъка, имат „харпуноподобен“ зъб, наречен радиула, който удължава тръбичка и впръсква токсична отрова. Тя се използва за лов и парализиране на риби и червеи, преди конусовидният охлюв да ги консумира, но и хората могат да бъдат убодени, като го настъпят или вдигнат.

You might not think of a snail as being quick, but the cone snail is a fast & furious predator. It’s highly venomous, striking prey quickly with a harpoon-like mouthpart that injects toxins to paralyze it. pic.twitter.com/6UxQbfwZmT — American Museum of Natural History (@AMNH) August 17, 2021

В статията се посочва, че съществуват около 600-700 вида конусовидни охлюви, като всички те са отровни. Токсините в отровата варират при различните видове. Обикновено тя предизвиква първоначално изтръпване или изтръпване на мястото на инжектиране, след което се разпространява по крайника и накрая по цялото тяло.

Франк каза, че никога не е чувал за конусовидни охлюви, но иска да потърси мнение в интернет за истинската опасност, на която се е изложил. Той направил скрийншот на видеото с GoPro, което заснел, докато държал конусовидния охлюв под водата, и го публикувал в подгрупата Reddit r/animalid.

This snail is one of the ocean's most terrifying predators. The geographic cone snail is highly venomous. pic.twitter.com/05xys7BLFx — National Geographic Animals (@NatGeoAnimals) September 18, 2017

„Реших да го публикувам в Reddit, за да разбера кой точно е конусовидният охлюв и колко опасен е той в действителност“, каза Франк пред Newsweek чрез съобщения в Reddit.

Той не можел да повярва, че е избягал от съдбата. Само че това била „хубава мида“. И през ум не му минавало, че може да е опасна, тревожил се повече за акулите или медузите, които можел да срещне.

Реакции в социалните мрежи

Публикацията на Франк в Reddit под неговия акаунт AArdvarkPaws събра над 4800 харесвания и 300 коментара до петък. Зашеметени, зрителите смятат, че той е „луд“, защото се е осмелил да вдигне охлюва.

„Късметлия или безразсъден? Имаш късмет и също така си глупав“, коментира един потребител.

Друг предложи: „Не взимайте никакви диви животни, не само заради потенциалната опасност, но и защото това ги смущава.“ Трети човек каза: „Правило за гмуркане с шнорхел/гмуркане, което спазвам: Не докосвай нищо.“