Гей еротика под прицел: Защо Китай преследва авторки на „данмей“?

„Бях предупредена да не говоря за това“, споделя жената, преди да разкрие подробности за деня, в който е била арестувана за публикуване на гей еротична литература, предаде ВВС.

„Никога няма да забравя този момент— изпратиха ме до колата пред погледите на всички, търпях унижението да се събличам гола за преглед пред непознати, наложи се да нося жилетка за снимки, а после седях на стола, трепереща от страх, докато сърцето ми биеше неистово.“

Авторът с прякор Pingping Anan Yongfu е един от поне осемте души, които през последните месеци споделиха в китайската социална платформа Weibo, че са арестувани за публикуване на гей еротични фантастики. Докато авторите разказват своите истории, десетки адвокати предлагат безплатна правна помощ.

Според адвокат, който защитава един от арестуваните, от февруари насам най-малко 30 писатели, почти всички млади жени на около 20 години, са били задържани в цялата страна. Много от тях вече са освободени под гаранция или чакат съдебен процес, но някои все още остават в ареста. Друг адвокат разкрива, че множество сътрудници са били призовани за разпит.

Heterosexual Chinese women are finding escapism in illegal homoerotic fiction https://t.co/cZ637mDXkM pic.twitter.com/LmJGIewbCB

Авторите публикуваха своите произведения в Haitang Literature City, платформа с център в Тайван, известна с жанра „данмей“, който е свързан с романтични и еротични истории между мъже. Тази форма на литература е печелила огромна популярност, особено сред младите китайки.

Арестите са резултат от обвинения в нарушаване на китайския закон за порнография, свързан с „производството и разпространението на неприлични материали“. Според закона, писатели, които генерират печалба от тези произведения, могат да получат присъда от над 10 години затвор. Законодателството непримиримо цели да забрани „описания на гей секс или сексуални извращения“, докато произведения с хетеросексуално съдържание често имат по-голяма свобода на действие. Примери за графични сексуални сцени в произведения на известни китайски автори, включително Нобеловия лауреат Мо Ян, остават достъпни.

Важно е да се отбележи, че темата за хетеросексуалната еротика също е подлагана на репресии, обаче жанрът на гей еротиката изглежда притеснява властите много повече. Представители на група за подкрепа на писателите от Haitang твърдят, че властите дори са разпитвали читатели на техните произведения.

Мнозина от арестуваните отказват да споделят историята си, тъй като имат страх от последствията. Полицията в северозападния град Ланджоу, обвинена, че е инициатор на тези репресии, все още не е отговорила на запитванията на BBC.

Онлайн репресиите започват да пораждат дебати. Един потребител на Weibo пита: „Сексът наистина ли е нещо, от което трябва да се срамуваш?“.

Експерти изразяват загриженост относно строгите мерки, които водят до загуба на свобода.

Това направи Пекин достатъчно неспокоен, че дискусиите изчезнаха: #HaitangAuthorsArrested привлече повече от 30 милиона гледания в Weibo, преди да бъде цензуриран. Няма ги постовете, предлагащи правни съвети за автори. Статията на известен китайски новинарски сайт е свалена. Профилите на писателите също изчезват.

След като публикацията на Pingping Anan Yongfu стана сензационна, тя я изтри и вместо това сподели, че осъзнава как е нарушила закона. После изтри и профила си. В предишен пост тя написа: „Винаги бях доброто момиче в очите на родителите си. Но този ден не им донесох нищо друго освен срам. Никога повече няма да вдигнат глави.“

„В този момент всичко, което почувствах, беше срам“

#China only recorded 10.6 million births in 2021. That is a crazy low number for China! pic.twitter.com/m6ILOBvht0