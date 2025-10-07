Феномените се измъкнаха от Изолатора и превзеха Резиденцията в “Игри на волята”

П лемето на Феномените постигна впечатляваща победа в “Игри на волята” и се завърна в Резиденцията след седмица, прекарана в сериозни лишения. Въпреки че стартираха съревнованието със забавяне, Сините показаха силен отборен дух и заслужено триумфираха в битката за територия. Най-малобройното племе на Лечителите претърпя тежка загуба и ще прекара следващата седмица в Изолатора.

Преди да стъпят на Арената, отборите избраха новите си водачи. Новият съюз на Николета, Ивайло и Александра избра начело на Жълтите да застане фермерът Кристиан. Сините поведе Калин, докато в знак на доверие от страна на доминиращата в момента коалиция, капитанският пост бе поверен на завърналата се от Блатото д-р Коеджикова.

Битката за територия изправи участниците пред тежко трасе с множество препятствия, изискващи прецизна игра в екип. След успешното предположение в кастинг битката в събота, Завоевателите получиха преднина от две минути пред своите опоненти, която обаче не успяха да задържат дълго. По-добре построената стратегия на Феномените им позволи да наваксат изоставането си и да грабнат победата и ключа към Резиденцията. Жълтите останаха втори, а липсата на физическа сила и организация при Лечителите им отреди последното място.

Тази вечер бойното поле на Дивия север ще приветства нови воини, търсещи своята следваща победа. Тримата капитани ще се изправят един срещу друг в ожесточен сблъсък, след който победителят ще трябва да вземе съдбоносно решение.

