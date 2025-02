Слагат GPS на плаващите камъни, за да докажат, че се движат в "Долината на смъртта"

Р азходете се из Racetrack Playa в Националния парк "Долината на смъртта" в САЩ и може да забележите нещо странно. Тук могат да се видят огромни камъни, следвани от нещо, което прилича на следи от гуми на писта под формата на пътеки, издълбани в сухото езерно корито. Тези "плаващи камъни" могат да тежат до 320 килограма в крайния случай, така че за кого се мислят, че обикалят из пейзажа?

Това е въпрос, който озадачава умовете от 40-те години на миналия век, но през 2014 г. проучване, публикувано в PLOS One, си поставя за цел да разреши мистерията веднъж завинаги, като прикрепи GPS тракери към някои камъни и ги записва с камери за заснемане на времето. То отбеляза първия път, когато плаващите камъни бяха записани в движение, което доведе до ключово откритие, което може да обясни как се движат.

Racetrack Playa в "Долината на смъртта" е доста кафява и прашна през летните месеци, но през зимата се образува плитък зимен водоем. Когато стане достатъчно студено, водата замръзва, създавайки тънък слой лед с дебелина само 3 до 6 милиметра. Не много, но достатъчно, за да създаде листове, които се разпадат и биват бутани от лек бриз.

