Есен в лъжица: Лесна и диетична крем супа от тиква

При първия студен полъх и жълто листо, умът и стомахът се насочват към тиквата

Ния Раденкова Ния Раденкова

4 ноември 2025, 06:52
Есен в лъжица: Лесна и диетична крем супа от тиква
Източник: iStock

В секи себеуважаващ  се диетолог и експерт по храненето ни препоръчва да ядем сезонни плодове и зеленчуци – полезно не само за многострадащата ни вътрешна перисталтика, но и за джоба ни. А при първия студен полъх и жълто листо, умът се насочва към тиквата – във форма на свещ, възглавница или храна.

Ако вече сте купили тиква и се чудите какво да я правите, социални мрежи и телевизионни предавания се рециклират едни и същи яркооранжеви рецепти. Една от най- популярните е крем супата - лесна за готвене, засищаща, здравословна и нискокалорична (защото това са две различни неща). 

Някои добавят сметана, други варят тиквата, вместо да я пекат, трети слагат печени чушки, а някои добавят канела и захар. След експеримент, който продължи две есени подред, аз имам личен фаворит, съчетаващ максимално вкус, полезни съставки и минимално усилие.

Съставки за 6 порции:

  • 1 глава чесън
  • 1 глава лук
  • 1 тиква, около 2 килограма
  • 1 сл. олио
  • 2 ч.л. сумак, сол и пипер
  • 3 чаши пилешки бульон

Рецепта: 

1. Нарежете тиквата и лука на кубчета. Отрежете горното изсъхнало капаче на чесъна и не го белете.

2. Сложете зеленчуците на тава с мазнина и половината подправки.

3. Печете 40 мин ути на 180 °C, на два загрети реотана.

4. Mахнете люспата на тиквата и чесъна и ги сложете постепенно в блендър, с черпак загрят бульон. Когато цялата смес е пасирана, я сложете в тенджера и гответе още около 10 минути на слаб огън с още подправки, за да се смесят вкусовете. Ако имате пасатор, целият процес може да се случи в тенджера, за да си спестите излишно миене. 

5. Сервирайте със заквасена смета или тиквени семки с гъст, леко горчив зехтин от тиква, или дори с нар и балсамикова редукция. Този вид рецепта търпи всякакви вариации - дори ще е вкусно с пакет равиоли със сирена вътре. 

А ако не искате да сте чак толкова здравословни, може да се възползвате от вече загрятата фурна и да си направите сандвичи с разтопени сирена.  

Автор: Ния Раденкова
