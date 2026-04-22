Ефирна, свежа и неустоима: Рецепта за перфектната ягодова торта
22 април 2026, 07:45

О свежаващ, лек и идеален за пролетните дни, този десерт съчетава пухкав пандишпан, ефирен млечен крем и пресни ягоди в неустоима комбинация, която ще искате да приготвяте отново и отново.

Торта с ягоди и кисело мляко – необходими продукти:

За блата (пандишпана):

  • 3 яйца
  • 1 кофичка гъсто кисело мляко (използвайте празната кофичка като мерителна единица за останалите съставки)
  • ½ кофичка олио
  • 1 кофичка брашно
  • 1 кофичка захар
  • 1 пакетче бакпулвер

За крема:

  • 600 мл ягодово кисело мляко
  • 3 с.л. пудра захар
  • 2 пакетчета бял желатин на прах
  • 400 мл сладкарска сметана за разбиване

Допълнително:

  • Пресни ягоди
  • 2 пакетчета червено желе (топинг) за торта с вкус на ягода
Начин на приготвяне:

  1. Подготовка на блата: Отделете белтъците от жълтъците и разбийте белтъците на твърд сняг. Към тях добавете жълтъците и захарта, като разбъркате за кратко. Постепенно прибавете останалите съставки и хомогенизирайте сместа. Изсипете тестото в предварително намазнена и поръсена с брашно тава (препоръчително е да е с по-малки размери, тип форма за печене). Печете в предварително загрята фурна на 175°C за около 25 минути. След изпичане оставете блата да се охлади напълно.
  2. Приготвяне на крема: Пригответе желатина според инструкциите на опаковката. В отделен съд разбъркайте пудрата захар с ягодовото кисело мляко. Внимателно съединете разтворения желатин с млечната смес. Разбийте сметаната до пухкавост и я добавете към млечния крем с леки движения. Нарежете част от ягодите на кубчета (запазете малко за финалната украса) и ги разбъркайте в готовата смес.
  3. Сглобяване: Разпределете крема равномерно върху охладения пандишпан. Отгоре подредете останалите нарязани ягоди. Поставете десерта в хладилник за 1-2 часа, за да стегне добре. Преди да завършите, може леко да очертаете парчетата по повърхността, за да улесните рязането по-късно.
  4. За финал залейте тортата с приготвеното според указанията желе (топинг). Оставете десерта в хладилник, най-добре за една нощ, за да разгърне напълно вкусовете си.
Демонтират скелето на Паметника на Съветската армия в парк „Княжеска градина"

България Преди 40 минути

Свят Преди 46 минути

Моторист без номера предизвика катастрофа във Варна и избяга

България Преди 1 час

Пари Преди 1 час

Военни стратези се събират в Лондон, готвят план за Ормузкия проток

Свят Преди 1 час

Бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр полага клетва на 9 май

Свят Преди 1 час

Покупката на втора ръка гуми е едно от най-грешните решения

Технологии Преди 1 час

МВР готви наредба за тестове за наркотици на всички служители

България Преди 1 час

Нелепа смърт: Двама загинали и ранени - автобус без гориво тръгна назад и прегази пътниците си край Малко Търново

България Преди 1 час

Демерджиев даде ултиматум на Сарафов да подаде оставка днес

България Преди 1 час

Ширако: Японският деликатес, който „подмладява", но не е за всеки

Прокурорската колегия на ВСС се събира на редовно заседание

България Преди 1 час

ChatGPT ще мисли преди да създава снимки

Технологии Преди 1 час

Ползите и вредите от лука: Защо е важен за костите и сърцето

Любопитно Преди 2 часа

България Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

