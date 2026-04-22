Ефирна, свежа и неустоима: Рецепта за перфектната ягодова торта

О свежаващ, лек и идеален за пролетните дни, този десерт съчетава пухкав пандишпан, ефирен млечен крем и пресни ягоди в неустоима комбинация, която ще искате да приготвяте отново и отново.

Торта с ягоди и кисело мляко – необходими продукти:

За блата (пандишпана):

3 яйца

1 кофичка гъсто кисело мляко (използвайте празната кофичка като мерителна единица за останалите съставки)

½ кофичка олио

1 кофичка брашно

1 кофичка захар

1 пакетче бакпулвер

За крема:

600 мл ягодово кисело мляко

3 с.л. пудра захар

2 пакетчета бял желатин на прах

400 мл сладкарска сметана за разбиване

Допълнително:

Пресни ягоди

2 пакетчета червено желе (топинг) за торта с вкус на ягода

Начин на приготвяне: