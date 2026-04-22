Ефирна, свежа и неустоима: Рецепта за перфектната ягодова торта

О свежаващ, лек и идеален за пролетните дни, този десерт съчетава пухкав пандишпан, ефирен млечен крем и пресни ягоди в неустоима комбинация, която ще искате да приготвяте отново и отново.
Торта с ягоди и кисело мляко – необходими продукти:
За блата (пандишпана):
- 3 яйца
- 1 кофичка гъсто кисело мляко (използвайте празната кофичка като мерителна единица за останалите съставки)
- ½ кофичка олио
- 1 кофичка брашно
- 1 кофичка захар
- 1 пакетче бакпулвер
За крема:
- 600 мл ягодово кисело мляко
- 3 с.л. пудра захар
- 2 пакетчета бял желатин на прах
- 400 мл сладкарска сметана за разбиване
Допълнително:
- Пресни ягоди
- 2 пакетчета червено желе (топинг) за торта с вкус на ягода
Начин на приготвяне:
- Подготовка на блата: Отделете белтъците от жълтъците и разбийте белтъците на твърд сняг. Към тях добавете жълтъците и захарта, като разбъркате за кратко. Постепенно прибавете останалите съставки и хомогенизирайте сместа. Изсипете тестото в предварително намазнена и поръсена с брашно тава (препоръчително е да е с по-малки размери, тип форма за печене). Печете в предварително загрята фурна на 175°C за около 25 минути. След изпичане оставете блата да се охлади напълно.
- Приготвяне на крема: Пригответе желатина според инструкциите на опаковката. В отделен съд разбъркайте пудрата захар с ягодовото кисело мляко. Внимателно съединете разтворения желатин с млечната смес. Разбийте сметаната до пухкавост и я добавете към млечния крем с леки движения. Нарежете част от ягодите на кубчета (запазете малко за финалната украса) и ги разбъркайте в готовата смес.
- Сглобяване: Разпределете крема равномерно върху охладения пандишпан. Отгоре подредете останалите нарязани ягоди. Поставете десерта в хладилник за 1-2 часа, за да стегне добре. Преди да завършите, може леко да очертаете парчетата по повърхността, за да улесните рязането по-късно.
- За финал залейте тортата с приготвеното според указанията желе (топинг). Оставете десерта в хладилник, най-добре за една нощ, за да разгърне напълно вкусовете си.