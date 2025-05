Единственото нещо, което не трябва да казвате на човек в труден момент

П онякога тишината наистина е злато.

Когато приятел, любим човек или дори колега преминава през труден период, може да е трудно да намерите подходящите думи, за да изразите подкрепата си, пише New York Times.

В неотдавнашна тема в Reddit потребител попита общността: „Коя е поговорката, която сте чували и която е напълно безполезна?“.

Въз основа на хилядите отговори, с които хората отговориха, поуката от тази тема е следната: ако не знаете какво да кажете на някого, най-добре е да не го казвате.

Ето някои от нещата, които никой не иска някога да му бъдат казани - дори и зад тях да стоят добри намерения.

„След като първоначално ми поставиха диагноза рак, член на семейството се опита да ме успокои с думите „всичко се случва с причина“, споделя един човек.

Никога не казвайте: „На хората им е по-зле от вас“, според друг коментатор.

„Че парите не могат да купят щастие. Почти съм сигурен, че бих бил по-щастлив с твърде много пари, отколкото с недостатъчно“, допълва един потребител.

The one thing you should never say to someone going through a hard time — even if everyone else is saying it https://t.co/A3vN7ZRqHa pic.twitter.com/Z4GPwN4cgU