Джо Екзотик от "Кралят тигър" се омъжи за затворник

Д жо Екзотик вече е женен мъж!

В понеделник, 21 април, 62-годишната звезда от документалната поредица „Кралят тигър“, чието истинско име е Джоузеф Малдонадо-Пасаж, обяви, че се е оженил за Хорхе Маркес.

Във вторник, 22 април, той публикува снимка в социалната мрежа X, на която е заедно с новия си съпруг, за да отбележи специалния повод.

Never been more proud of someone.

Meet my husband Jorge Flores Maldonado pic.twitter.com/0Ee6lfxBSR