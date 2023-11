„Върнах се, скъпа“: Джейсън Момоа с танц без панталони (ВИДЕО)

В промото за тазседмичния епизод на емблематичното вечерно скеч шоу Saturday Night Live, звездата от "Аквамен" Джейсън Момоа буквално е уловен със свалени панталони.

"Върнах се, скъпа!", казва той, смеейки се.

Jason Momoa is back, baby pic.twitter.com/5g78q2M4De

В клипа се вижда как Момоа хвърля шапката си в празната публика, когато членката от актьорския състав Его Нводим се промъква зад него с озадачено изражение на лицето си – точно когато той безшумно се насочва към сцената.

„Его, толкова съм щастлив, че се върнах!“ — извиква Момоа с широка усмивка на лицето.

„Да, хей, обичаме те, просто можеше да носиш бельо“, отговаря Нводим, като показва голата му долна половина, която се появява пикселирана на екрана. „Това е работно място.“

"Не!" той въздъхва. "Съжалявам. Когато се вълнувам, забравям панталоните си.”

Когато Нводим предлага да отидат и да намерят дрехи на Момоа, актьорът получава лукав поглед на лицето си и извиква: „Няма шанс!“

Jason Momoa and @tatemcrae ! SATURDAY pic.twitter.com/Hu3AkIjH59

Обръщайки се отново към сцената с радост, той подновява танца си на забавен каданс и забелязва Марчело Ернандес, който върви със сценарий в ръка. Той изкрещява името си и двамата се прегръщат, преди Момоа да го вдигне на ръце.

Това не е първият път, когато Момоа участва в Saturday Night Live .

Актьорът направи своя дебют като домакин на SNL през декември 2018 г. Към него се присъединиха Mumford & Sons и изненадващият гост Робърт де Ниро.

