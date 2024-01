След 18 години съвместен живот: Лиса Бонет иска развод с Джейсън Момоа

Л иса Бонет подаде молба за развод след 18 години съвместен живот с Джейсън Момоа, съобщи Асошиейтед прес. 56-годишната актриса, чието истинско име е Лилакой Муун, е подала документи за разтрогване на брака с 44-годишния Момоа пред съда в Лос Анджелис.

Lisa Bonet Files for Divorce From Jason Momoa 18 Years After They Became a Couple https://t.co/bcLj6NAg1I

Преди почти две години двойката обяви раздялата си.

Според документите за развода причината за раздялата на Бонет и Момоа са непреодолими различия. Никой от двамата бивши партньори не претендира за издръжка. Бонет и Момоа са се споразумели за подялбата на активите си. Попечителството над 16-годишната им дъщеря и 15-годишния им син ще бъде споделено.

Момоа е познат главно с ролята си в поредицата "Аквамен" и сериала "Игра на тронове". Бонет е звезда от The Cosby Show ("Шоуто на Козби"), "Момичета от класа" и "Обществен враг".

Lisa Bonet finally files to divorce Jason Momoa, officially starting the legal process of ending their marriage.



All we know 👉 https://t.co/0jKxbO45mO pic.twitter.com/g773T5AIlm