Джей Ди Ванс счупи трофея на шампион по футбол

В ицепрезидентът Джей Ди Ванс изпусна трофея от националния футболен шампионат на Щатския университет в Охайо по време на празненство в Белия дом в понеделник, съобщи CBS News.

Ванс – възпитаник на щата Охайо – се опита да вдигне трофея, но той сякаш се отдели от основата си, докато вицепрезидентът го клатеше в ръцете си.

На фона на изпълнението на песента „We Are The Champions“ на Queen от оркестъра на Корпуса на морската пехота, което все още звучеше на заден план, ТреВейон Хендерсън, който стоеше до вицепрезидента, реагира бързо и не позволи трофея да падне на земята.

Ohio State’s championship trophy breaks in two after JD Vance picks it up during White House celebration. pic.twitter.com/slr2NGMbwt

По-късно самият Ванс коментира ситуацията, омаловажавайки я, като публикува в социалната мрежа X: „Не исках никой след щата Охайо да вземе трофея, затова реших да го счупя“.

Култовият момент настъпи, след като Ванс и президентът Тръмп говориха на тържеството, придружени от играчи и треньори на Охайо Стейт. Buckeyes победиха Нотр Дам с 34-23 в мач за титлата на 20 януари – същия ден, в който Доналд Тръмп встъпи в длъжност като президент на САЩ.

I didn’t want anyone after Ohio State to get the trophy so I decided to break it https://t.co/rS3Vw3BdO6