Двама българи са част от екипа на SpaceX, извел астронавти в Космоса

Д вама българи са част от екипа, работил за успешното изстрелване на ракетата на SpaceX в Космоса, предаде NOVA.

Кико Дончев е директор по наземните операции при подготовката за изстрелване на капсулата "Дракон". Той е част от компанията на американския милиардер Илън Мъск от 10 години. Роден в България, но от малък живее в САЩ, където завърша университета в Мичиган.

@SpaceX made history with first-ever human #rocket launch for @NASA. Well done to @elonmusk and team, inc Bulgarian-born Kiko Dontchev(Director of #Dragon Ground and Launch Operations). Thank you to all involved for pushing humanity forward! #innovation #SpaceX #spacexlaunch pic.twitter.com/wBAnJNGCky