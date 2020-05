"Дракон" на SpaceX с двама астронавти бе изстрелян в орбита

В ъпреки прогнозите за бури, тази вечер в 22 ч. 22 мин. наше време бе изстрелян пилотираният кораб на компанията на Илон Мъск Спейс Екс (SpaceX) с двама астронавти на борда.

Това е първото извеждане на астронавти в орбита от частна компания. Освен това НАСА за първи път от почти десетилетие изстрелва пилотиран кораб от американска земя.

.@AstroBehnken and @Astro_Doug are buckled into Crew Dragon and are testing to make sure their communication channels are working inside the spacecraft. #LaunchAmerica pic.twitter.com/opqKFGvH7J — NASA (@NASA) May 30, 2020

Скачането с Международната космическа станция се очаква след 19 часа полет.

Преди качването си на кораба, астронавтите Дъг Хърли и Робърт Бенкен облякоха лъскавите си чернобели космически костюми с помощта на техници с черни маски, ръкавици и черни качулки, изглеждащи като нинджи.

Преди да тръгнат за площадката за изстрелване с високопроходим автомобил на Тесла (Tesla), другата компания на Мъск, Бенкен показа прегръдка, отправена към 6-годишния му син Тео и го попита: "Ще слушаш ли мама, ще направиш ли живота й по-лесен?". Хърли пък изпрати въздушна целувка на 10-годишния си син и съпругата си.

We are less than two hours away from launch and the Crew Dragon spacecraft hatch is closed. Live coverage: https://t.co/A9sbAYbCl3 pic.twitter.com/lvRJkoz4rz — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) May 30, 2020

Президентът Доналд Тръмп пристигна в космическия център Кенеди за изстрелването на кораба на SpaceX.

Pretty surreal scene here. POTUS awaits SpaceX Crew Dragon takeoff as “Macho Man” blasts from speakers on the rooftop. pic.twitter.com/BaT4l37ZpR — Gabby Orr (@GabbyOrr_) May 30, 2020

По-рано днес директорът на НАСА Джим Брайдънстайн съобщи в Туитър, че стартът на пилотирания кораб "Дракон" към МКС може да се състои на 30 май.

Изстрелването на "Дракон" беше отложено на 27 май заради лошите атмосферни условия.

По-рано днес прототип на ракетата "Старшип" , конструирана също от частната компания "Спейс екс" експлодира по време на наземни изпитния в южната част на щата Тексас. Копанията продължава да разработва с ускорени темпове ракетата, преди нейното изстрелване. Експлозията по време на теста няма връзка с предстоящия старт на астронавтите от НАСА с пилотирания кораб "Дракон". "Старшип" е ракета с височина 120 метра и полезен товар от 100 тона, която е предназначена за пилотирани полети до Луната и Марс. Тя принадлежи към новото поколение тежки-ракети носители на "Спейс екс", които могат да бъдат използвани многократно.

