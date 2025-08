Дийн Кейн сподели защо са се разделили с Памела Андерсън

К ратката връзка на Дийн Кейн със звездата от „Baywatch“ Памела Андерсън приключи поради една единствена причина, сподели актьорът от "Лоис и Кларк: Новите приключения на Супермен".

В откровено интервю 59-годишният Кейн разкри, че техният шестмесечен романс е започнал „горещо“, но в крайна сметка угаснал.

„Тази свещ горя ярко, но кратко“, каза той пред изданието Variety.

Dean Cain admits romance with Pamela Anderson was short-lived for this one reason https://t.co/ML3aQ6fcjM pic.twitter.com/1VfFVFjMRa