Любопитно

Дясното или лявото ухо „гори“ - добрo или лошо? Народни обяснения, базирани на знаци

Хората вярват в различни знаци от древни времена

11 януари 2026, 06:57
Дясното или лявото ухо „гори“ - добрo или лошо? Народни обяснения, базирани на знаци
Източник: iStock

Х ората вярват в различни знаци от древни времена. Ако дясното или лявото ви ухо внезапно започне да „гори“, тогава според народната мъдрост това е знак. Но кой зависи от това кое ухо е „горяло“, кога се е случило и какво сте правили.

Дясното ухо „гори“ - хвалят ви или ви запомнят с благосклонност.

Най-честото тълкуване е, че някой говори добре за вас. Това може да е приятел, колега, роднина или дори човек, който мисли за вас топло, но мълчаливо. Ако ухото ви започне внезапно да „гори“, възможно е да сте били споменати в разговор или в ума ви.

Други опции:

  • На прага сте на добри новини.
  • Някой иска да се сдобри след кавга
  • Вселената ти „казва“, че си на правилния път

Важно: ако дясното ухо гори сутрин - новината ще е бърза. Ако вечер - все още зрее.

Лявото ухо „гори“ – критикуват ви или ви обсъждат зад гърба ви.

Това вече е предупредителен сигнал. Народните знаци казват, че някой говори за вас с осъждане, завист или просто недоброжелателност. Не е задължително да е враг - понякога това е близък човек, който не може да изрази претенции директно.

Възможни тълкувания:

  • Обсъждат те в негативен контекст
  • Някой е завистлив или критичен
  • Направихте нещо, което предизвика недоволство - и то „виси“ във въздуха

Съвет: ако лявото ви ухо гори, не бързайте с връзка. По-добре е да помислите дали трябва да промените нещо в поведението си или да се предпазите от енергията на другите хора.

И двете уши „горят“ - енергиен прилив

Понякога и двете уши „горят“ – това е свързано с вашето вътрешно състояние или интуицията ви е сработила. Може би изпитвате силни емоции, вземате важно решение или се намирате в енергийно наситена среда.

Ако е свързано с интуицията, вътрешният ви глас намеква за събития, които предстоят да се случат. А нашите предци са казвали още, че ушите „горят“ преди внезапна промяна във времето.

Това може да означава:

  • Вие сте на кръстопът - и тялото ви реагира
  • Някой мисли за теб много интензивно.
  • Повлиял си на някого, без дори да го осъзнаваш.
  • Някой се опитва да те намери.

Признаци по ден от седмицата

  • Понеделник: към новините
  • Вторник: до конфликт или изясняване на взаимоотношения
  • Сряда: до неочаквана среща
  • Четвъртък: до финансови промени
  • Петък: към романтични мисли или спомени
  • Събота: за семейни разговори
  • Неделя: за вътрешно пречистване или молитва

Какво да направите, ако ухото ви „гори“

Намокрете пръстите си със студена вода и докоснете ухото си - „охладете“ енергията

Кажи: „Говори, говори, но казвай истината“ - ако е дясното ухо

Кажете: „Който си спомня - нека мълчи“ - ако е ляво

Пауза, помислете кого бихте могли да „седнете в главата“

Източник: rbc.ua    
Горящи уши Народни знаци Суеверия Дясно ухо Ляво ухо Тълкуване на знаци Предсказания Интуиция Енергиен прилив Знаци по дни
Последвайте ни
Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Мразовит понеделник: Училищата в Русе затварят, в София под -10°

Победители и

Победители и "Грешници": Какво да очакваме от "Златните глобуси"

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Хиляди туристи блокирани във Финландия заради студа

Супермоделът Анок Яй претърпя животоспасяваща процедура заради сепсис

Супермоделът Анок Яй претърпя животоспасяваща процедура заради сепсис

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Португалия субсидира покупката на EV с 4000 евро

Португалия субсидира покупката на EV с 4000 евро

carmarket.bg
Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига
Ексклузивно

Река Струма е в критично състояние край Батановци заради спукана дига

Преди 1 ден
Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп
Ексклузивно

Неочакваната страст, която споделят Доналд и Мелания Тръмп

Преди 23 часа
Лавина уби двама скиори във Френските Алпи
Ексклузивно

Лавина уби двама скиори във Френските Алпи

Преди 22 часа
Свлачище затвори пътя Девин – Смолян
Ексклузивно

Свлачище затвори пътя Девин – Смолян

Преди 23 часа

Виц на деня

Съпруга крещи на мъжа си: - Какъв е тоя сив косъм на сакото ти? Пак си ходил при майка си да се оплакваш!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

Броят на убитите при протестите в Иран надхвърли 500

Свят Преди 1 час

"Хюман Райтс Активистс" съобщиха днес, че за две седмици демонстрации са загинали 538 души - 490 демонстранти и 48 служители на силите за сигурност

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Нападение над българското посолство в Скопие (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Ведомството го определя като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия

Силни ветрове и торнадо в Гърция причиниха щети, спряха фериботи и преобърнаха самолети

Силни ветрове и торнадо в Гърция причиниха щети, спряха фериботи и преобърнаха самолети

Свят Преди 4 часа

В Западна Гърция силна градушка удари град Патра на полуостров Пелопонес, а в крайбрежния град Рио морето буквално излезе на брега

Почина Ерих фон Даникен – теоретикът на извънземните

Почина Ерих фон Даникен – теоретикът на извънземните

Свят Преди 4 часа

Сред неговите най-известни твърдения е, че пирамидите в Египет са построени с помощта на същества от друга планета

Зеленски обвини Русия в целенасочен терор над украинците

Зеленски обвини Русия в целенасочен терор над украинците

Свят Преди 4 часа

Той написа в социалните мрежи, че през изминалата седмица руската армия е използвала срещу Украйна около 1100 дрона, 890 управляеми бомби и 50 ракети от различни видове

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

Тръмп призова Куба да приеме "сделка, преди да е станало твърде късно"

Свят Преди 5 часа

Тръмп добави, че в тази страна, обхваната от тежка криза, "изглежда, всичко се разпада"

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

Лекари от "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент

България Преди 5 часа

Освен наднормено тегло, той има извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване

Задържаха помощник на Нетаняху за възпрепятстване на разследване

Задържаха помощник на Нетаняху за възпрепятстване на разследване

Свят Преди 5 часа

Полицията не назова името на задържания, но израелски медии съобщиха, че става дума за Цахи Браверман – настоящ началник на кабинета на Нетаняху

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Турският актьор Джан Яман е освободен от ареста

Свят Преди 5 часа

Джан Яман бе задържан с още 6 души

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Южна Корея ще разследва твърденията на Пхенян за нарушено въздушно пространство

Свят Преди 6 часа

Южнокорейската Служба за национална сигурност каза, че правителството планира да разгледа последния инцидент с дрона заедно с военните и полицията, а резултатите ще бъдат докладвани незабавно

Иранският президент обвини САЩ и Израел в подклаждане на размирици

Иранският президент обвини САЩ и Израел в подклаждане на размирици

Свят Преди 6 часа

До изказването му се стига на фона на демонстрации, които заливат улиците на Ислямската република през последните седмици

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

"Да изхвърлим боклука": Граждани протестираха на ул. "Московска"

България Преди 6 часа

Участниците поставиха чували с боклук на улицата пред сградата на Общината

Внимание! Скална маса ограничи движението София - Самоков

Внимание! Скална маса ограничи движението София - Самоков

България Преди 7 часа

Движението в района на ВЕЦ "Пасарел" временно се осъществява двупосочно в една лента

Заради студа: Русе обяви 12 януари за неучебен ден

Заради студа: Русе обяви 12 януари за неучебен ден

България Преди 7 часа

Основният мотив за обявяването на неучебния ден е грижата за здравето и безопасността на учениците

<p>Човешки останки са открити сред бушуващите горски пожари в Австралия</p>

Човешки останки са открити сред бушуващите горски пожари в Австралия

Свят Преди 7 часа

От средата на седмицата Югоизточна Австралия е в плен на гореща вълна, довела до избухването на горски пожари

<p>София се дави в боклук: Трифонов обвини кмета Терзиев в &quot;некадърност&quot;</p>

София се дави в боклук: Слави Трифонов обвини кмета Васил Терзиев в "некадърност"

България Преди 8 часа

Лидерът на ИТН обвинява кмета Васил Терзиев за кризата с отпадъците, хаоса в движението и лошото почистване на снега

Всичко от днес

От мрежата

5 грешки при отглеждането на малко куче

dogsandcats.bg

Тайните, които ни издава кучето чрез позицията на опашката си

dogsandcats.bg
1

Леден маратон във Врачанския Балкан

sinoptik.bg
1

След снега, иде "кукерският" студ

sinoptik.bg

„Онлайн коментарите понякога са много груби“: Кендъл Дженър проговори за слуховете около сексуалността ѝ

Edna.bg

„Чувствам се късметлийка, но и малко натъжена“: Изповедта на Сара Джесика Паркър

Edna.bg

Убийствен Байерн унизи Волфсбург, направи разликата с Дортмунд двуцифрена и гледа към нова титла

Gong.bg

Георги Миланов се завърна в игра с асистенция

Gong.bg

Шофьор събори пътен знак в Горна Оряховица (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Вандалска атака над българското посолство в Скопие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg