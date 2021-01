Детски герой с огромен пенис разтревожи Дания

М алко човече с раиран бански костюм наскоро се появи по детската телевизия в Дания и предизвика оживени дебати, тъй като се оказа притежател на "най-дългия пенис в света", съобщава БТА.

Въпреки традиционната разкрепостеност на датското общество, гастролите на този необикновен герой разбуниха духовете и поставиха отново въпроса дали има нещо гнило в Дания.

"Считаме за важна задача да разказваме на децата неща, свързани с анатомията ни. С тази анимационна поредица искаме да отговорим на естественото любопитство на малчуганите относно човешкото тяло и репродуктивните му органи", се казва в изявление на датската обществена телевизия.

Анимационната серия е кръстена "Джон Дилерман" на името на надарения генитално герой. Поредицата се излъчва от 2 януари по детския телевизионен канал "Рамасянг". Първият от тринайсетте епизода е бил гледан от 140 хиляди потребителя.

В Дания ще работят само аптеки, супермаркети и хранителни магазини

Той е насочен към таргет групата на 4-8-годишните. Главното действащо лице е Джон и прекомерната му надареност, която не може да контролира. Той е проследен във всекидневния си живот - от разходка с кучето до посещение на зоопарк и екскурзия с колело. Като всеки анимационен герой, Дилерман се сблъсква с извънредни ситуации, като веднъж му се налага да прелети над града с пениса си, завързан за балони.

"Това е една много датска програма, уверена е Софи Мюнстер, специалист по скандинавско образование. Имаме традиция да прекрачваме границите по един хумористичен начин и да намираме това за напълно нормално".

Що се касае до зрителите, повечето от тях са шокирани, напук на датската разкрепостеност.

"Това е най-противният сериал, пускан някога по детски канал", възмущава се потребителка във Фейсбук.

В коя страна децата са най-доволни от живота

"Не мисля, че съзерцаването от деца на половите органи на възрастни хора, трябва да бъде превърнато в норма. Това ли е ролята на обществената телевизия?", пита Мортен Месершмит, депутат от крайната десница.

"Това е дебат, тръгнал от възрастните, при който пенисът е сексуализиран. В действителност децата гледат на тези неща от една съвсем различна перспектива", твърди обаче Мюнстер.

You would too, if you were John Dillermand. https://t.co/i7QaJIpKjc