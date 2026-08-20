Детето от хита Baby Shark дебютира на K-pop сцената 10 години след световната слава

Д етето звезда от популярния клип към песента Baby Shark Dance, което е най-гледаното видео в историята на YouTube, дебютира на сцената с първия си дигитален кей-поп сингъл точно десетилетие услед като спечели световна слава, предаде Ройтерс.

Пак Гоньон, който участва във видеото, когато е едва 7-годишен, ще направи своя самостоятелен кей-поп дебют под артистичния псевдоним Baby Shark Boy. Проектът му е подкрепен от компанията Pinkfong, която притежава авторските права за Baby Shark.

„Baby Shark Dance донесе радост на милиони по целия свят и съм много благодарен, че толкова много хора все още ме помнят отпреди 10 години. Именно това ме накара да се завърна на сцената и да се свържа отново с публиката чрез музиката“, каза Пак.

Завладяващата песен, която разказва за семейство акули, излезе през 2016 година, а оттогава насам видеоклипът е събрал над 17,2 милиарда гледания. Видеото е пускано в Белия дом и получи положителен отзив от американския президент Доналд Тръмп, главния изпълнителен директор на „Тесла“ Илон Мъск и редица знаменитости, като същевременно даде тласък на вълна от пародии и танцова мания.

През годините след появата на видеоклипа Пак Гоньон участва и в други предавания на Pinkfong. Той разказа, че новият му дигитален сингъл, озаглавен Wave, започва с познатата мелодия от Baby Shark, след което преминава в електропоп звучене, като самият той е съавтор на текста.

Пак Гоньон добави, че разглежда този сингъл като началото на едно по-дълго музикално пътешествие. „Wave е по-скоро като ново начало, а не като еднократен проект. Надявам се да продължа да показвам различни страни от себе си както чрез музиката, така и чрез други изяви“, каза той, цитиран от Ройтерс.