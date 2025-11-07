Проучване: Датчаните са най-запалените нудисти в Европа

Г ерманците може да имат трудно спечелената репутация на най-ентусиазирани нудисти в Европа, но проучване показва, че датчаните не само са по-склонни да се събличат публично, но и са по-склонни действително да го правят, пише The Guardian.

Проучването на YouGov в шест западноевропейски страни – Великобритания, Дания, Франция, Германия, Италия и Испания – установи, че датчаните са най-склонни да кажат, че е напълно приемливо да се голи на обществени места – и че са го спазвали.

Не е изненадващо, че голямото мнозинство във всичките шест страни се съгласиха, че е приемливо да се събличат на обособени места за нудисти, като 84-94% нямат проблеми с частните нудистки лагери, а 77-91% са съгласни с нудистките плажове, въпреки че 17% от французите и италианците възразиха.

Но докато повечето хора във всички анкетирани страни не одобряват голотата на места като обществени плувни басейни или паркове, 35% от датчаните смятат, че е добре да се съблекат на ненудистки плаж, а 87% смятат, че е добре да са голи в градината си.

A new European survey on attitudes to public nudity shows that Danes are the most accepting of being in the buff, with 54% saying they have been naked in at least 1 of 7 scenarios we asked about



🇩🇰 54%

🇩🇪 45%

🇪🇸 44%

🇫🇷 31%

🇬🇧 25%

🇮🇹 22%



Results link in replies pic.twitter.com/kUFqp0RIno — YouGov (@YouGov) November 6, 2025

Те също така са по-отворени към идеята за голота в откритата провинция, докато мнозинството в други страни, вариращи от 58% в Германия до 78% във Великобритания, смятат разходките без облекло за неприемливи.

Датчаните също така са най-толерантни към къпането голи в морето, езерата или реките, като 64% ​​казват, че практиката е напълно приемлива, в сравнение само с 25% от италианците, 31% от французите, 32% от британците и 49% от германците.

Датчаните също практикуват това, което проповядват. На въпроса в коя от тези седем ситуации лично са били голи като възрастни, повече от половината са отговорили с поне едно, поне веднъж. За сравнение, при германците и испанците това е 45% от тях.

Има забележимо разделение между тези три страни и останалите, като само 31% от французите, 25% от британците и 22% от италианците признават, че са се разголвали на едно или друго обществено място в някакъв момент от живота си като възрастни.

Датчаните са били най-склонни да бъдат голи в собствената си градина или да се къпят голи, с 36-37%, в сравнение само с 27-29% от испанците, 20-29% от германците, 19% от французите, 13-14% от британците и 11-12% от италианците.

Германците обаче са шампиони, когато става дума за това да се разголват на места, предназначени за целта, отразявайки „култура на свободното тяло“ – Freikörperkultur или FKK – датираща от края на 19 век.

Популярността на FKK намаля през последните години, но страната остава една от най-либералните в света по отношение на публичната голота в обозначени за това места, като части от плажове, езера и къмпинги са запазени от закона за тази практика.

Проучването установи, че само 12% от датчаните са се събличали в специално обособено място за нудисти, като плаж или къмпинг, повече от британците с 6%, подобно на французите с 14% и италианците с 11%, но по-малко от испанците с 22% и германците с 25%.

Датчаните също така са по-склонни да заявят, че биха били готови да участват в публично разголване, като 50% казват, че биха се съблекли на публично място в сравнение с 42% от германците, 38% от испанците, 34% от французите и 29% от британците и италианците.

Мъжете са били по-склонни да се разголват от жените и в шестте страни. В Дания по-младите поколения са били по-отворени към нудизма, но в Германия е било обратното: 31% от 18- до 34-годишните са заявили, че биха били склонни да се разголят публично, в сравнение с 46-48% от хората над 50 години.