Damiano David обявява новия си сингъл „Talk to me“ с Tyla и Nile Rodgers

И талианската музикална звезда Damiano David днес издава разширеното издание на своя дебютен албум – "Funny Little Fears Dreams", което включва пет чисто нови песни като специален подарък за феновете преди старта на мащабното му световно турне. Новите парчета в албума включват Cinnamon с участието на Albert Hammond Jr (The Strokes), Naked, Mysterious Girl и Over.

Изданието се открива с новия сингъл „Talk to Me“, в който участват носителите на Grammy® - южноафриканската сензация Tyla и легендарният китарист Nile Rodgers. Песента обединява дълбоката емоционалност на Damiano с характерния стил на Tyla и неподражаемия китарен груув на Rodgers, превръщайки се в диалог между миналото и настоящето на поп музиката.

Обявявайки новината в социалните си канали, Damiano коментира: „Докато се подготвях за турнето, неочаквано ме връхлетя нова вълна вдъхновение и написах ‘Talk to Me’. Истинското вълнение дойде, когато легендарният Nile Rodgers реши да добави своето соло на китара. Винаги съм си представял песента като дует и след като слушах ‘Water’ от Tyla, бях напълно възхитен и исках именно тя да я изпее с мен.“

Разширеното издание идва след огромния успех на оригиналния албум Funny Little Fears, включващ хитове като „Born With A Broken Heart“, „Silverlines“ (продуциран от Labrinth), „Next Summer“, „Voices“, „Zombie Lady“ и „The First Time“. (

С над 800 милиона глобални стрийма, златен статус във Франция и Италия и колаборации като Suki Waterhouse и d4vd, проектът потвърждава стремежа на Damiano да разширява музикалните си хоризонти чрез смели и жанрово-разчупващи колаборации.

Damiano беше номиниран за 2025 MTV VMA в категорията Best Long Form Video за „Funny Little Stories“, както и за MTV PUSH Performance of the Year със сингъла „Next Summer“.

По-късно тази година феновете ще могат да чуят новия сингъл и песни от албума на живо по време на глобално му турне 2025, което включва над 30 дати в пет континента – Австралия, Северна и Южна Америка, Азия и напълно разпродадена серия концерти в Европа.