Автобус падна в езеро в Норвегия, има загинали и ранени

Т рима души загинаха, а четирима бяха ранени, след като автобус, превозващ много чужденци, падна днес в езеро в Норвегия близо до прoтока Рафтсунден, разделящ архипелазите Лофотен и Вестеролен, предаде Франс прес като се позова на полицията.

„Много от пътниците в автобуса са били чуждестранни граждани“, казаха от полицията в окръг Нордланд. Предполага се, че в превозното средство са пътували общо 58 души, уточниха те.

Инцидентът е станал около 13:30 ч. (14:30 ч. българско време) на северозападното крайбрежие на страната.

Трима души са откарани в болница с хеликоптер, докато останалите пътници са настанени в близко училище.

