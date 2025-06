Чудо! Мъж оцеля, след като бе затиснат от 300-килограмов камък в леден поток

М ъж от Аляска оцелява по чудо, след като в продължение на близо три часа е затиснат с лице надолу в леден поток от 300-килограмов камък. Инцидентът е станал по време на поход в близост до отдалечения ледник Годуин, южно от Анкоридж. 61-годишният Кел Морис се е отървал само с леки наранявания благодарение на бързата мисъл на съпругата му и своевременната реакция на спешните екипи. Балванът, изместен по време на внезапно свличане на скали, се стоварил върху гърба му, докато той падал по насип. Въпреки отдалеченото място съпругата му успяла да се обади за помощ, а близкият туристически хеликоптер бил от решаващо значение, за да стигне до него навреме, съобщава Times of India.

Как спокойна разходка завърши с писъци под гигантска скала

Кел Морис и съпругата му Джо Руп, пенсионирана полицайка от щата Аляска, са излезли на поход през уикенда за Деня на паметта, за да избегнат тълпите. Избрали са пресечена пътека близо до Сюард, която следвала каменисто корито на поток, пълно с големи камъни. Докато се ориентирали в района, земята под Морис внезапно се срутила, в резултат на което той паднал на 20 метра и се приземил с лице надолу в ледена вода. Миг по-късно 300-килограмов камък пада и го притиска на място.

Бързото мислене и работата в екип спасяват живота на Кел Морис

Когато Кел Морис е затиснат под тежък валун, съпругата му Джо Руп действа бързо, за да го спаси. Първоначално тя се опитала сама да премести скалата, като поставила под нея по-малки камъни, за да я откачи, но тя била твърде тежка.

An Alaska man who was pinned facedown in an icy creek by a 700-pound (318-kilogram) boulder for three hours survived the ordeal with only minor injuries, thanks in part to his wife's quick thinking and lots of luck: https://t.co/ESBlwhZzTG pic.twitter.com/4sk4jXmv9W