От турне до съд: Членовете на Jane's Addiction обвиняват фронтмена си в насилие

Ч леновете на групата Jane's Addiction съдят водещия си вокалист Пери Фарел, след като бой на сцената през септември 2024 г. отмени турнето им за събиране, отмени предстоящия им албум и доведе до разпадането на групата, пише New York Post.

Жалба от 36 страници, подадена от Дейв Наваро, Ерик Ейвъри и Стивън Пъркинс, обвинява дългогодишния им фронтмен в нападение, побой, умишлено причиняване на емоционален стрес, небрежност, нарушение на договор, според съдебни документи, прегледани от Rolling Stone.

„Групата вече не може да функционира в резултат на поведението на ответника, включително неговите внезапни, насилствени изблици и демонстрираната неспособност да служи като фронтмен и вокалист на групата“, се твърди в иска, заведен в сряда във Висшия съд на окръг Лос Анджелис.

Членовете на групата твърдят, че последиците от неочакваното сбиване на сцената в Leader Bank Pavillion в Бостън миналата година са им причинили загуба от над 10 милиона долара и поискаха Фарел да плати дължимите сметки за отмененото турне „Imminent Redemption Tour“.

Наваро разкри допълнителни загуби, които е претърпял, когато групата неочаквано е прекратила турнето си в началото на септември 2024 г., казвайки по това време, че са „взели трудното решение да си вземат почивка като група“.

В съдебните документи се твърди, че Наваро отложи сватбата си в Шотландия, загуби депозити за 50 000 долара и прекрати плащанията си за инвалидност в размер на 25 000 долара на месец, за да може да свири с групата.

На 13 септември 2024 г. Фарел пеел „Ocean Size“ по време на концерт, когато се ядосал и нападнал Наваро на сцената, според видео от сбиването.

Объркан Наваро спря да свири на китарата си и вдигна ръка, опитвайки се да попречи на Фарел да се приближи до него.

Певецът настоя и хвърли лакът върху китариста.

Членове на екипажа и колеги от групата, включително басистът Ерик Ейвъри, изтичаха на сцената и го задържаха, докато го призоваваха да „спре!“.

Светлините притъмняха, докато членовете на екипа измъкваха Фарел от сцената.

Фарел отвърна на обвиненията на групата и в сряда заведе насрещен иск срещу Наваро, Ейвъри и Пъркинс.

Според съдебни документи, получени от The Post, певецът обвини колегите си от групата, че са част от „многогодишна кампания за тормоз“.