Четири дни в леден капан: Куче отказа да изостави тялото на стопанина си в Хималаите

И стория от Индия става популярна онлайн.

Тя разчувства много хора. На място с обилни снеговалежи и екстремни студове, домашно куче остана до тялото на стопанина си. Кучето не го напусна в продължение на четири дни. Дори при такова лошо време, то остана там. Този инцидент напомни на хората колко силна може да бъде връзката между хората и животните.

Двама млади мъже изчезнаха

Според репортаж на NDTV, инцидентът е станал близо до храма Бхармани в област Чамба. Двама млади роднини, Бикшит Рана и Пиюш, излезли да заснемат видеоклипове в снега. Те попаднали в капан в лошото време и не се върнали.

Спасителните екипи откриват мястото след четири дни

На селяните и спасителните екипи им отнело четири дни, за да стигнат до мястото. Когато пристигнали, открили тялото на Пиюш под снега. Точно до него седял домашният му любимец питбул. Кучето не помръднало. Не напуснало тялото.

Кучето не яде и не се движи

Според доклада кучето е останало на едно и също място в продължение на четири дни. То не е яло, дори в ледения студ. Изглеждало е, че пази стопанина си и да държи дивите животни далеч.

Кучето било агресивно и срещу спасителите

Когато спасителният екип се опитал да вземе тялото, кучето станало агресивно. Изглеждало сякаш си мислело, че ще наранят стопанина му.

Според доклада, екипът е трябвало да го успокои. След известно време кучето най-накрая се отдръпнало.

Хората са развълнувани

Лоялността на кучето докосна много хора онлайн. Коментарите заляха. Някой човек написа: „Това е истинска лоялност. Кучето не напусна стопанина си, дори в сняг и мразовито време“.

Други споделиха свои собствени истории с домашни любимци. Мнозина казаха, че това показва защо домашните любимци наистина са част от семейството.