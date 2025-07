Честито! Винъс Уилямс се сгоди 💍

З вездата на тениса Винъс Уилямс най-накрая потвърди годежа си с актьора Андреа Прети на фона на месеци спекулации – и само минути след историческото си завръщане на тенис корта, съобщава New York Post.

В интервю след мача във вторник, 45-годишната тенисистка разкри, че 37-годишният ѝ любим ѝ е задал най-важния въпрос. „Вече си сгодена жена“, каза интервюиращата Рене Стъбс. „И така, как Андреа ти помогна в това завръщане на корта? Щастлива си, с усмивка на лицето. Искам да кажа, доколко той промени живота ти?“.

„Годеникът ми е тук и той наистина ме насърчи да продължа да играя“,

каза Уилямс, седемкратна шампионка от Големия шлем и по-голяма сестра на Серина Уилямс.

„Имаше толкова много моменти, в които просто исках да се отпусна и да си почивам. Знаете ли колко е трудно да се играе тенис? Вие не знаете колко много работа се влага в това, сякаш е от 9 до 5, само че тичаш през цялото време. Вдигаш тежести и просто умираш, а после го повтаряш на следващия ден. Така че той ме насърчи да премина през това и е прекрасно да съм тук. Никога не ме беше виждал да играя“, добави тя.

Въпреки че дуото съзнателно е пазило романса си в тайна в продължение на месеци, Уилямс и актьорът от „One More Day“ бяха свързани за първи път през юли 2024 г. по време на романтично пътуване с лодка в Нерано, Италия.

