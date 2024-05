Винъс Уилямс вече има своя кукла Барби (СНИМКИ)

Т енис звездата Винъс Уилямс, Мери Фаулър и седем други спортисти станаха най-новите звезди, увековечени от куклите Барби.

Гимнастичките Ребека Андраде от Бразилия и Алекса Морено от Мексико също ще получат свои собствени Барби, заедно с канадската футболистка Кристин Синклер, френската боксьорка Естел Мосели, италианската плувкиня Федерика Пелегрини, испанската състезателка по паратриатлетка и лекар Сузана Родригес и полската спринтьорка Ева Свобода.

Обявявайки новите кукли, Mattel каза, че иска да отбележи "въздействието на спорта за насърчаване на самочувствие, амбиция и овластяване сред следващото поколение".

Американската тенис звезда Винъс Уилямс, която има четири олимпийски златни медала, спечели "Уимбълдън" пет пъти и беше първата жена в тениса, спечелила равни парични награди на турнира в Обединеното кралство, каза, че „винаги е била водена от идеята да разбие стъклени тавани и да остане верен на себе си" - и че Барби резонира "дълбоко с този етос".

Mattel каза, че Уилямс "смело е устояла през безброй препятствия, за да вдъхнови социална промяна в тениса и спортната индустрия като цяло".

Куклата Барби на тенис звездата идва със собствена миниатюрна ракета, топка и златни обеци и е облечена отгоре до долу в присъщото за тениса бяло, включително козирка.

Не се съобщават подробности за потенциална кукла за сестра ѝ Серина.

Спортните звезди са последните, получили собствени Барби, следвайки стъпките на кралица Камила, Кайли Миноуг и Хелън Мирън по-рано тази година.

През 2023 г. Mattel пусна на пазара първата кукла Барби със синдром на Даун.

Фаулър, която играе за австралийския национален отбор Matildas, както и за "Манчестър Сити" в Обединеното кралство, има кукла с нейните ръкавици и любимите си футболни обувки и идва със собствен миниатюрен футбол.

„Спортът беше важен за мен от гледна точка на създаването на усещането ми за себе си“, каза тя. „Мисля, че определено ме оформи в човека, който съм днес."

