България с представител в престижна класация на Smart хотелите по света, които трябва да се посетят

М одерните технологии вече са част от ежедневието ни във всеки аспект. Интелигентните възможности, съвсем логично, намират и все по-голямо приложение в хотелиерството в световен мащаб. Те спестяват време и излишна комуникация, като дават възможност за управление на всяко удобство само с един клик през мобилното ни устройство.

За Hi-Тech любителите Smart хотелите са сред задължителните за посещение, като някои от модерните им функции се превръщат в истинска атракция. Именно за тях днес ще подредим най-изявените сред високотехнологичните обекти за престой. Kакто ще забележите, България има свой представител в тази класация с технологии от бъдещето:

1. Хотел NH Collection Berlin Friedrichstrasse - Берлин, Германия

Хотел NH в Берлин определено е пример за високотехнологични възможности за бизнес срещи и събития. На разположение на гостите е холографска технология, която прави възможно прожектирането на 3D изображения на участниците в срещи или работни презентации. Другите хотели от веригата в Милано и Барселона също използват тази технология.

Хотелът разполага с 268 стаи за гости, а планиращите могат да избират измежду 10 различни пространства за срещи с максимален капацитет 350 души. Модерните технологии дават възможност за пълен контрол върху бизнес събитията, което гарантира вълнуващото преживяване на всеки участник.

2. Хотел The Peninsula - Токио, Япония

В The Peninsula Hotel of Tokyo гостите се наслаждават на всички възможни технологични екстри, като някои от тях са доста нестандартни. На разположение на посетителите е неограничено интернет радио с над 3000 станции, както и подложки за осветление, устройства за изпичане на лак за нокти и безжични телефони, съвместими със Skype. За да гарантира незабравимото преживяване на децата, хотелът предлага дигитално-интерактивен лов на покемони. Хотелът разполага с 314 стаи за гости и 10 помещения за срещи, които могат да приемат от 18 до 250 гости.

3. Хотел Yotel - Ню Йорк, САЩ

The Yotel предлага разнообразие от модерни системи, като дигитална регистрация и контрол на сгъване на леглата. Може би най-вълнуващата функция на хотела е YOBOT - робот, който съхранява багажа в заключени кошове. Впоследствие вещите могат да бъдат изтеглени с помощта на ПИН код и фамилия.

Спалните са оборудвани с техно стени и оптимален Wi-Fi, аудио стрийминг и климатик със сензор за движение. Хотелът разполага с 669 стаи за гости и пространство за провеждане на дигитални събития с капацитет до 400 участници.

4. Eccleston Square Pimlico- Лондон, Великобритания

Екстериорът на Eccleston Square Pimlico е впечатляващо автентичен. Архитектите са съумели да съчетаят историческа фасада с интериор, който със сигурност може да изненада и най-запалените Hi-Tech любители. За тях са достъпни технологии като Smart устройства, които контролират музиката и осветлението, душ стени с опция за незабавно замръзване, телевизори с плосък екран, вградени в огледалата в банята, и iPad-и, които осигуряват разнообразни услуги от комфорта на стаята ви.

Хотелът разполага с 39 стаи за гости и дигитален медиен салон, в който могат да се настанят до 14 гости в стил заседателна зала (до 30 души за постоянен прием).

5. The Emporium Hotel Plovdiv – MGallery Collection, Пловдив, България

България може да се похвали с един от най-високотехнологичните Smart хотели в световен мащаб. Той се намира в сърцето на културната столица Пловдив и е истинска атракция за чуждестранни туристи и любители на модерен лукс.

Хотелът е многократно награждаван за своя изискан дизайн, без аналог в България и на Балканите. Интериорът е съчетание от неповторима естетика във всеки детайл и Smart възможности за пълен контрол над персоналния комфорт.

На разположение на гостите са общо 61 интелигентни стаи и апартаменти, които се управляват изцяло от мобилно или специално Smart устройство. Само с един клик посетителите могат да контролират температурата, завесите, осветлението и музиката в стаята си. Те могат да заявят също и почистване и други услуги.

Нещо, което рядко ще срещнете на друго място по света, е индивидуалното управление на режима на температурата. В The Emporium Hotel Plovdiv – MGallery Collection гостите сами избират опция охлаждане или затопляне и могат да се съобразят изцяло с индивидуалните си нужди.

Хотелът разполага и с всички Smart възможности за корпоративни събития и презентации, което често го превръща в бизнес „сцена“ за мероприятията на технологичните компании от България и чужбина.

6. Blow Up Hall 5050 - Познан, Полша

7. Hotel 1000, Seattle – Вашингтон, САЩ

Hotel 1000 предоставя възможност за напълно персонализирано Hi-Tech преживяване на своите гости. В интериора е изградена IP мултимедийна и дигитална инфраструктура, която дава достъп до контрол на удобствата като температура, осветление, почистване, както и до развлечения като музика, дигитални произведения на изкуството или съдържание по избор. В стаите има инфрачервени детектори, които информират персонала по поддръжката за настаняване на гости.

Петзвездният хотел на брега на морето предлага също така таблети във всяка стая, телефони със сензорни екрани и виртуално симулирана стая за игра на голф. Хотелът разполага със 120 стаи за гости. Неговото пространство за събития може да приеме до 75 седящи гости, 80 за събитие с дансинг или 110 за прием.

8. Хотел Pengheng Space Capsules – Шенжен, Китай

Хотел Pengheng Space Capsules разполага с цял персонал от роботи: портиери, сервитьори и служители на рецепцията. Гланцирани неонови повърхности, роботизирани асистенти и компютри са само част от характеристиките, които превръщат този хотел в научнофантастична реалност.

Леглата са проектирани като иновативни космически станции.

Този хотел определено не е за любителите на класическия интериорен стил, но пък ще остави без думи и най-запалените Hi-Tech любители.

9. Хотел Silken Puerta América - Мадрид, Испания

Хотел Silken Puerta America надминава всички архитектурни стандарти. Всеки от 12-те етажа в тази кула с цветовете на дъгата е внимателно проектиран от деветнадесет първокласни архитекти. В едно безпрецедентно произведение, всеки етаж показва индивидуална визия на архитекта. Концепциите се материализират в дизайни като бели пещери и червени лакирани стени. Пет високотехнологични пространства на приземния етаж предлагат капацитет от 1000 души за срещи и събития. Хотелът предлага 315 стаи за гости.

10. Хотел W Singapore - Остров Сентоза, Сингапур

Хотел W Singapore определено е райско кътче за музикалните любители. Там те могат да се радват на Smart озвучаване по избор във всяко кътче и помещение.

Дори басейнът е оборудван с дигитални подводни високоговорители. На разположение на гостите са частни озвучени чрез индивидуален iPad кабини за уединение. Музикалната технология се простира до WOW Suite на хотела, който се предлага собствена частна DJ ложа.

LED осветлението минава в целия хотел, задавайки стилен и футуристичен тон. Хотелът разполага с 240 стаи за гости и предлага специални удобства за срещи, като музика за настроение и характерни аромати.

Дали Smart технологиите ще изместят напълно необходимостта от обслужване – предстои да видим! Дали те могат да заместят нуждата от топло посрещане и добро настроение – едва ли! Надяваме се, че вече сте избрали дестинация за вашата следваща ваканция или бизнес пътуване в някой от забележителните хотели, които ви представихме!